https://crimea.ria.ru/20220714/svidetel-po-delu-o-maroderstve-sam-raskapyval-rasstrelnyy-rov-1123842677.html

Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров

Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров

, убитых фашистами в 1941-1944 годах на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T14:07

2022-07-14T14:07

2022-07-14T14:07

симферополь

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Наталья Дремова. Симферопольский районный суд вынес приговор очередному мародеру. Место, где он искал ценности — все та же многострадальная братская могила крымчан, убитых фашистами в 1941-1944 годах на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия.Судебный процесс начался осенью прошлого года. Поймали мародера у рва. Он пытался придумать правдоподобную версию своего здесь нахождения, но для следствия она прозвучала неубедительно.С 2013 года шли процессы над пойманными грабителями этой братской могилы. Своим личным "золотым прииском" считал ее симферопольский пенсионер Георгий Полещук. Он вместе с сыном довольно долго раскапывал ров с дальнего его конца, выбрасывал и перебирал останки убитых в поисках ценностей: зубных коронок, монет, украшений. И явно опасался конкурентов. Поэтому даже устанавливал возле вырытых им шахт глубиной около 3-3,5 метров "растяжки" с пиротехникой.Семейный дуэт Полещуков был осужден дважды. Но пенсионер и в третий раз, в одиночку, попался на месте грабежа — и в 2020 году был осужден в третий раз, на три года и шесть месяцев колонии строгого режима.В Крыму религиозные общины вышли на борьбу с мародерами>>А пока он сидит, в дело вступил хороший знакомый Полещуков. Снова и снова выявлялись новые раскопы на рве, опять на земле появлялись обломки ребер, челюстей, черепов. "Почерк" нового "искателя" отличался тем, что он работал нагло, не пытаясь никак маскировать ямы и прорытые вглубь рва шахты.Полиция выявила и задержала уже знакомого следствию человека. Ранее он проходил свидетелем по делу мародеров Полещуков.Суд принял решение отправить "копателя" в колонию-поселение на 2 года, 7 месяцев и 10 дней. У него есть время обжаловать приговор.Тем временем, по словам Бориса Берлина, на рву продолжается какая-то деятельность. Грабители продолжают лазить в одну из старых мародерских "шахт".СправкаИстория ограблений рва1982 г.: жители Симферопольского района сигнализируют о раскопах, в которых видны останки.1984 г.: пойманы и задержаны "копатели", их судят. Сроки условные, т.к. статья об осквернении мест захоронений более строгих санкций не предусматривает. Чуть ли не из зала суда мародеры отправляются снова копать.1986 г.: выявлены и задержаны две группы копателей, пособников, реализаторов "трофеев". Им дополнительно вменяется статья о незаконной торговле золотом. Суд выносит приговоры с реальными сроками. Проводятся работы на рве, его "заковывают" в толстый бетонный саркофаг. Теперь это мемориал "Поле памяти".2013 г.: снова обнаружены грабительские раскопы. Для современной техники слой бетона — не преграда. К тому времени мародеры "работали" не менее полугода. Задержаны отец и сын Полещуки.

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, прокуратура республики крым