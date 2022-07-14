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США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова
США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса,... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T12:02
2022-07-14T12:05
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что украинские военные ведут избирательный огонь по жилым кварталам, рынкам, магазинам, учреждениям здравоохранения и другим соцобъектам.По словам дипломата, именно с поставками американских РСЗО связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, "судя по всему, получила приказ из Киева использовать эти установки против гражданского населения".
https://crimea.ria.ru/20220713/opublikovany-ofitsialnye-dannye-o-zhertvakh-i-razrusheniyakh-v-novoy-kakhovke-1123830569.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, сша, в мире
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова

Захарова: США предоставляли Киеву разведданные и инструкторов для применения РСЗО HIMARS

12:02 14.07.2022 (обновлено: 12:05 14.07.2022)
 
© AP Photo Peter Haley/APЗапуск ракет Высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS)
Запуск ракет Высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo Peter Haley/AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведданные, а и откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", – сказала она на брифинге в четверг.
Захарова отметила, что украинские военные ведут избирательный огонь по жилым кварталам, рынкам, магазинам, учреждениям здравоохранения и другим соцобъектам.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 14:38
Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
По словам дипломата, именно с поставками американских РСЗО связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, "судя по всему, получила приказ из Киева использовать эти установки против гражданского населения".
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеСШАВ мире
 
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