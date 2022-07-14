https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-davali-kievu-razveddannye-dlya-primeneniya-himars--zakharova-1123839986.html
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова
США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса,... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T12:02
2022-07-14T12:02
2022-07-14T12:05
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что украинские военные ведут избирательный огонь по жилым кварталам, рынкам, магазинам, учреждениям здравоохранения и другим соцобъектам.По словам дипломата, именно с поставками американских РСЗО связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, "судя по всему, получила приказ из Киева использовать эти установки против гражданского населения".
https://crimea.ria.ru/20220713/opublikovany-ofitsialnye-dannye-o-zhertvakh-i-razrusheniyakh-v-novoy-kakhovke-1123830569.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, сша, в мире
США давали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из HIMARS – Захарова
Захарова: США предоставляли Киеву разведданные и инструкторов для применения РСЗО HIMARS
12:02 14.07.2022 (обновлено: 12:05 14.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США предоставили Украине разведданные и военных инструкторов для применения ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведданные, а и откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", – сказала она на брифинге в четверг.
Захарова отметила, что украинские военные ведут избирательный огонь по жилым кварталам, рынкам, магазинам, учреждениям здравоохранения и другим соцобъектам.
По словам дипломата, именно с поставками американских РСЗО связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, "судя по всему, получила приказ из Киева использовать эти установки против гражданского населения".