Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
15 лет тюрьмы теперь грозит за пытки со стороны должностных лиц — закон
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал президент России Владимир Путин, говорится на портале правовой информации.
Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц теперь переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
Теперь срок увеличен до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц теперь переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
Теперь срок увеличен до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Владимир Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине.