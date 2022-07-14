https://crimea.ria.ru/20220714/putin-odobril-zakon-ob-uzhestochenii-nakazaniya-za-pytki-1123846298.html

Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T17:38

2022-07-14T17:38

2022-07-14T17:38

владимир путин (политик)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал президент России Владимир Путин, говорится на портале правовой информации.Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц теперь переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.Теперь срок увеличен до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Владимир Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-spetsmerakh-pri-provedenii-operatsiy-vs-za-rubezhom-1123842938.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, общество