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Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T17:38
2022-07-14T17:38
владимир путин (политик)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал президент России Владимир Путин, говорится на портале правовой информации.Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц теперь переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.Теперь срок увеличен до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Владимир Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-spetsmerakh-pri-provedenii-operatsiy-vs-za-rubezhom-1123842938.html
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владимир путин (политик), закон и право, общество
Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

15 лет тюрьмы теперь грозит за пытки со стороны должностных лиц — закон

17:38 14.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В России ужесточили наказание за пытки со стороны должностных лиц, теперь им будет грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий закон в четверг подписал президент России Владимир Путин, говорится на портале правовой информации.

Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц теперь переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.

Теперь срок увеличен до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.

Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Владимир Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине.
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