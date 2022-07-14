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Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
Гражданские лица, принимающие участие в проведении специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана. Соответствующий закон подписал президент... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T16:24
2022-07-14T16:25
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
закон и право
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Гражданские лица, принимающие участие в проведении специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщается на портале правовой информации.Согласно новому закону, гражданские лица наделяются статусом ветерана боевых действий, если они принимали участие в выполнении задач спецоперации на Украине. Уточняется, что речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-spetsmerakh-pri-provedenii-operatsiy-vs-za-rubezhom-1123842938.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), закон и право, специальная военная операция рф на украине
Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации

Статус ветерана получат гражданские участники спецоперации на Украине – закон

16:24 14.07.2022 (обновлено: 16:25 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на блок-посту у поселка Кременевка Мариупольского района Донецкой области.
Боец Народной милиции ДНР на блок-посту у поселка Кременевка Мариупольского района Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Гражданские лица, принимающие участие в проведении специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщается на портале правовой информации.
Согласно новому закону, гражданские лица наделяются статусом ветерана боевых действий, если они принимали участие в выполнении задач спецоперации на Украине. Уточняется, что речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14:12
Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками контртеррористических и иных операций за рубежом.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Закон и правоСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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