https://crimea.ria.ru/20220713/senatory-otreagirovali-na-namerenie-rady-priznat-ichkeriyu-1123832876.html

Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*

Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"* - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бредом намерение Верховной Рады Украины признать суверенитет "Чеченской... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T16:26

2022-07-13T16:26

2022-07-13T16:26

совет федерации

политика

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бредом намерение Верховной Рады Украины признать суверенитет "Чеченской Республики Ичкерия"*.Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в свою очередь, так прокомментировал намерение украинского парламента:"Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность".Проект постановления о признании суверенитета "Чеченской Республики Ичкерия"* накануне появился на сайте ВРУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу "юридической безграмотностью и казусом".Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* уже давно не существует даже на бумаге."Чеченская Республика Ичкерия"* – самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано в 2000-х годах.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, политика, мнения, российская федерация (россия, рф)