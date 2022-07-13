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Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"* - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"* - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бредом намерение Верховной Рады Украины признать суверенитет "Чеченской... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T16:26
2022-07-13T16:26
совет федерации
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бредом намерение Верховной Рады Украины признать суверенитет "Чеченской Республики Ичкерия"*.Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в свою очередь, так прокомментировал намерение украинского парламента:"Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность".Проект постановления о признании суверенитета "Чеченской Республики Ичкерия"* накануне появился на сайте ВРУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу "юридической безграмотностью и казусом".Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* уже давно не существует даже на бумаге."Чеченская Республика Ичкерия"* – самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано в 2000-х годах.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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совет федерации, политика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*

Сенатор Джабаров призвал украинскую Раду не смешить мир признанием суверенитета "Ичкерии"*

16:26 13.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бредом намерение Верховной Рады Украины признать суверенитет "Чеченской Республики Ичкерия"*.
"А почему бы Верховной Раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной Раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в свою очередь, так прокомментировал намерение украинского парламента:
"Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность".
Проект постановления о признании суверенитета "Чеченской Республики Ичкерия"* накануне появился на сайте ВРУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу "юридической безграмотностью и казусом".
Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* уже давно не существует даже на бумаге.
"Чеченская Республика Ичкерия"* – самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано в 2000-х годах.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
 
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