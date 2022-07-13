https://crimea.ria.ru/20220713/rossiyskie-voennye-za-sutki-sbili-chetyre-samoleta-vsu-1123828215.html

Российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ

Российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ

Российским истребителям за минувшие сутки сбито три самолета ВСУ, еще один украинский военный самолет сбит российскими ПВО, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T12:23

2022-07-13T12:23

2022-07-13T12:23

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российским истребителям за минувшие сутки сбито три самолета ВСУ, еще один украинский военный самолет сбит российскими ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один – МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны", – сказал Конашенков на брифинге в среду.Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачено пять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ЛНР и Херсонской области.Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области, ДНР и ЛНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.

/20220713/vsu-provalyat-nastuplenie-na-yug--britanskiy-ekspert-1123824622.html

/20220712/khlopki-sistem-pvo-v-kerchi-chto-sluchilos-1123820184.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф