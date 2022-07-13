https://crimea.ria.ru/20220713/koronavirusnye-tsifry-skolko-novykh-sluchaev-v-krymu-i-sevastopole-1123826131.html

Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 284 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T10:20

2022-07-13T10:20

2022-07-13T10:20

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 284 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.По данным минздрава, скончался один пациент. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5330.В Севастополе за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в региональном правительстве. В ковидные стационары госпитализированы семь человек, выписаны шестеро. Сейчас в больницах 65 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.За все время пандемии в Севастополе этой инфекцией заболели 85 172 человека, выздоровели - 82 693.

/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь