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Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 284 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T10:20
2022-07-13T10:20
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 284 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.По данным минздрава, скончался один пациент. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5330.В Севастополе за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в региональном правительстве. В ковидные стационары госпитализированы семь человек, выписаны шестеро. Сейчас в больницах 65 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.За все время пандемии в Севастополе этой инфекцией заболели 85 172 человека, выздоровели - 82 693.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Коронавирусные цифры: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 34 новых случая COVID-19, умер один пациент

10:20 13.07.2022
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 284 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в республиканском минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 164 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 177 089", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончался один пациент. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5330.
В Севастополе за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в региональном правительстве. В ковидные стационары госпитализированы семь человек, выписаны шестеро. Сейчас в больницах 65 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.
За все время пандемии в Севастополе этой инфекцией заболели 85 172 человека, выздоровели - 82 693.
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:05
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
 
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