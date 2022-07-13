https://crimea.ria.ru/20220713/komu-i-gde-sleduet-nosit-maski--mnenie-vracha-1123823447.html
Кому и где следует носить маски – мнение врача
Кому и где следует носить маски – мнение врача - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Кому и где следует носить маски – мнение врача
Использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на главврача одной из... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T08:06
2022-07-13T08:06
2022-07-13T08:06
здоровье
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на главврача одной из центральных городских больниц Москвы Андрей Осипов пишет "Радио 1".По словам Осипова, сегодня у заболевших фиксируется два штамма коронавируса – Омикрон BA.4 и BA.5, при которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. В России среди заболевших преобладают дети, именно поэтому защиту от коронавируса нельзя снять на 100%.Врач подчеркнул, что в группе риска дети до 15 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Им по-прежнему показано носить маски и защищать дыхательные пути.Кроме того, он отметил, что в связи с медленными темпами вакцинации населения снижается уровень коллективного иммунитета.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в 69 регионах России.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, российская федерация (россия, рф), общество
Кому и где следует носить маски – мнение врача
Врач Осипов: носить маски рекомендовано пенсионерам и детям до 15 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на главврача одной из центральных городских больниц Москвы Андрей Осипов пишет "Радио 1".
По словам Осипова, сегодня у заболевших фиксируется два штамма коронавируса – Омикрон BA.4 и BA.5, при которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. В России среди заболевших преобладают дети, именно поэтому защиту от коронавируса нельзя снять на 100%.
Врач подчеркнул, что в группе риска дети до 15 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Им по-прежнему показано носить маски и защищать дыхательные пути.
Кроме того, он отметил, что в связи с медленными темпами вакцинации населения снижается уровень коллективного иммунитета.
"Нужно активнее делать повторную вакцинацию как раз для того, чтобы не дожидаться вспышки заболевания, а сразу защищаться. Вакцина "Спутник V", которая сейчас имеется, как раз действует на все штаммы вируса", – заключил специалист.
Ранее
оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в 69 регионах России.