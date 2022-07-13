https://crimea.ria.ru/20220713/komu-i-gde-sleduet-nosit-maski--mnenie-vracha-1123823447.html

Кому и где следует носить маски – мнение врача

Кому и где следует носить маски – мнение врача - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Кому и где следует носить маски – мнение врача

Использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на главврача одной из... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T08:06

2022-07-13T08:06

2022-07-13T08:06

здоровье

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Использовать средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо в местах скопления людей и в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на главврача одной из центральных городских больниц Москвы Андрей Осипов пишет "Радио 1".По словам Осипова, сегодня у заболевших фиксируется два штамма коронавируса – Омикрон BA.4 и BA.5, при которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. В России среди заболевших преобладают дети, именно поэтому защиту от коронавируса нельзя снять на 100%.Врач подчеркнул, что в группе риска дети до 15 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Им по-прежнему показано носить маски и защищать дыхательные пути.Кроме того, он отметил, что в связи с медленными темпами вакцинации населения снижается уровень коллективного иммунитета.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в 69 регионах России.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, российская федерация (россия, рф), общество