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Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:55
2022-07-13T17:55
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЕК дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией РФ.В комиссии добавили, что данные рекомендации требуют соответствующего контроля со стороны затронутых транзитным потоком стран-членов Евросоюза, чтобы "товары, подпадающие под санкции, не могли попасть на таможенную территорию ЕС".В ЕК также отметили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область.В МИД РФ, Кремле и правительстве области запрет на транзит назвали нарушением Литвой международных обязательств.
/20220706/khayvey-v-kaliningrad-cherez-litvu-gubernator-oblasti-vynes-predlozhenie--1123760807.html
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, экономика, санкции против россии
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен

Еврокомиссия признала разрешенным транзит товаров в Калининград ж/д транспортом

17:55 13.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЕК дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией РФ.
"Данные рекомендации подтверждают, что транзит санкционных товаров автотранспортом российскими операторами не разрешен в соответствии с мерами ЕС (санкциями – ред.). Аналогичного запрета нет для железнодорожного транспорта", - говорится в документе.
В комиссии добавили, что данные рекомендации требуют соответствующего контроля со стороны затронутых транзитным потоком стран-членов Евросоюза, чтобы "товары, подпадающие под санкции, не могли попасть на таможенную территорию ЕС".
В ЕК также отметили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".
С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область.
В МИД РФ, Кремле и правительстве области запрет на транзит назвали нарушением Литвой международных обязательств.
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