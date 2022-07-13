https://crimea.ria.ru/20220713/evrokomissiya-tranzit-tovarov-v-kaliningrad-poezdami-ne-zapreschen-1123834671.html

Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен

Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

политика

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЕК дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией РФ.В комиссии добавили, что данные рекомендации требуют соответствующего контроля со стороны затронутых транзитным потоком стран-членов Евросоюза, чтобы "товары, подпадающие под санкции, не могли попасть на таможенную территорию ЕС".В ЕК также отметили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область.В МИД РФ, Кремле и правительстве области запрет на транзит назвали нарушением Литвой международных обязательств.

/20220706/khayvey-v-kaliningrad-cherez-litvu-gubernator-oblasti-vynes-predlozhenie--1123760807.html

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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, экономика, санкции против россии