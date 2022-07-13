https://crimea.ria.ru/20220713/evrokomissiya-tranzit-tovarov-v-kaliningrad-poezdami-ne-zapreschen-1123834671.html
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:55
2022-07-13T17:55
2022-07-13T17:55
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
экономика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/15/1123606471_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_dc357be565ea1f967313bcd55109c6b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЕК дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией РФ.В комиссии добавили, что данные рекомендации требуют соответствующего контроля со стороны затронутых транзитным потоком стран-членов Евросоюза, чтобы "товары, подпадающие под санкции, не могли попасть на таможенную территорию ЕС".В ЕК также отметили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область.В МИД РФ, Кремле и правительстве области запрет на транзит назвали нарушением Литвой международных обязательств.
/20220706/khayvey-v-kaliningrad-cherez-litvu-gubernator-oblasti-vynes-predlozhenie--1123760807.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/15/1123606471_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_094fe36639659385b688f5d449ae50b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика, экономика, санкции против россии
Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
Еврокомиссия признала разрешенным транзит товаров в Калининград ж/д транспортом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров из России при условии соответствующего контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные ЕК дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией РФ.
"Данные рекомендации подтверждают, что транзит санкционных товаров автотранспортом российскими операторами не разрешен в соответствии с мерами ЕС (санкциями – ред.). Аналогичного запрета нет для железнодорожного транспорта", - говорится в документе.
В комиссии добавили, что данные рекомендации требуют соответствующего контроля со стороны затронутых транзитным потоком стран-членов Евросоюза, чтобы "товары, подпадающие под санкции, не могли попасть на таможенную территорию ЕС".
В ЕК также отметили, что транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещен, независимо от вида транспорта".
С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область.
В МИД РФ, Кремле и правительстве области запрет на транзит назвали нарушением Литвой международных обязательств.