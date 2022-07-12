Рейтинг@Mail.ru
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/v-rf-nashli-sposob-zamenit-importnoe-syre-dlya-proizvodstva-alyuminiya-1123823570.html
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия
Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия,... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T18:54
2022-07-12T19:13
наука и технологии
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111292/87/1112928710_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_08d893f429bf7023a505359ff4dc1612.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия, чтобы избавиться от необходимости закупать его на Западе. Об этом сообщили в пресс-службе Политеха со ссылкой на руководителя проекта, кандидата технических наук Андрея Старостина.По словам Старостина, речь идет о новом способе получения фторида алюминия – сырья, которое до сих пор в России добывают тремя способами, причем все они основаны на "мокрых" схемах и все требуют использования такого дорогостоящего материала, как плавиковый шпат.Еще год назад доля его импорта, по данным Счетной палаты РФ, составляла 95% от общего объема. В нынешних подсанкционных условиях необходимость в замещении продукта существенно возросла. Спрос на него растет, а запасы сокращаются, говорит ученый.Его команда открыла свой – "сухой" способ производства фторида алюминия: из отходов производства фосфорной кислоты. По словам ученых, внедрение этой технологии в производство позволит "безболезненно" заменить дорогостоящее импортное сырье отечественным. и "обеспечить технологический суверенитет страны".Причем это гораздо более технологичный и экологичный способ, чем известны и применяются сегодня. И он не только удешевит производство алюминия, но и повысить его качество, и позволит утилизировать отходы производства фосфорной кислоты, экономя тем самым средства предприятий.Новую технологию можно будет внедрять на предприятих химической и металлургической промышленности России, которые производят алюминий и фтористые соли.Исследование было проведено в рамках Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Патент на технологию уже зарегистрирован.Ранее в Минпромторге заявили о намерении осуществить полное импортозамещение в железнодорожной и машиностроительной отрасли за 2 года.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111292/87/1112928710_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_61f16d377eb7b0a79437c63a1706088c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука и технологии, российская федерация (россия, рф)
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия

Ученые-химики Пермского политеха открыли недорогой способ производства алюминия

18:54 12.07.2022 (обновлено: 19:13 12.07.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочий в цехе металлургического завода. Архивное фото
Рабочий в цехе металлургического завода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия, чтобы избавиться от необходимости закупать его на Западе. Об этом сообщили в пресс-службе Политеха со ссылкой на руководителя проекта, кандидата технических наук Андрея Старостина.
По словам Старостина, речь идет о новом способе получения фторида алюминия – сырья, которое до сих пор в России добывают тремя способами, причем все они основаны на "мокрых" схемах и все требуют использования такого дорогостоящего материала, как плавиковый шпат.
Еще год назад доля его импорта, по данным Счетной палаты РФ, составляла 95% от общего объема. В нынешних подсанкционных условиях необходимость в замещении продукта существенно возросла. Спрос на него растет, а запасы сокращаются, говорит ученый.
"В России сейчас удовлетворено только 50-60 % потребности в этом веществе", – сказал Старостин.
Его команда открыла свой – "сухой" способ производства фторида алюминия: из отходов производства фосфорной кислоты. По словам ученых, внедрение этой технологии в производство позволит "безболезненно" заменить дорогостоящее импортное сырье отечественным. и "обеспечить технологический суверенитет страны".
Причем это гораздо более технологичный и экологичный способ, чем известны и применяются сегодня. И он не только удешевит производство алюминия, но и повысить его качество, и позволит утилизировать отходы производства фосфорной кислоты, экономя тем самым средства предприятий.
"При использовании новой технологии не образуются агрессивные влажные газы и загрязненные сточные воды", – объяснили в институте.
Новую технологию можно будет внедрять на предприятих химической и металлургической промышленности России, которые производят алюминий и фтористые соли.
Исследование было проведено в рамках Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Патент на технологию уже зарегистрирован.
Ранее в Минпромторге заявили о намерении осуществить полное импортозамещение в железнодорожной и машиностроительной отрасли за 2 года.
 
Наука и технологииРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния