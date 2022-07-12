https://crimea.ria.ru/20220712/v-rf-nashli-sposob-zamenit-importnoe-syre-dlya-proizvodstva-alyuminiya-1123823570.html

В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия

В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия

Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия,... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T18:54

2022-07-12T18:54

2022-07-12T19:13

наука и технологии

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия, чтобы избавиться от необходимости закупать его на Западе. Об этом сообщили в пресс-службе Политеха со ссылкой на руководителя проекта, кандидата технических наук Андрея Старостина.По словам Старостина, речь идет о новом способе получения фторида алюминия – сырья, которое до сих пор в России добывают тремя способами, причем все они основаны на "мокрых" схемах и все требуют использования такого дорогостоящего материала, как плавиковый шпат.Еще год назад доля его импорта, по данным Счетной палаты РФ, составляла 95% от общего объема. В нынешних подсанкционных условиях необходимость в замещении продукта существенно возросла. Спрос на него растет, а запасы сокращаются, говорит ученый.Его команда открыла свой – "сухой" способ производства фторида алюминия: из отходов производства фосфорной кислоты. По словам ученых, внедрение этой технологии в производство позволит "безболезненно" заменить дорогостоящее импортное сырье отечественным. и "обеспечить технологический суверенитет страны".Причем это гораздо более технологичный и экологичный способ, чем известны и применяются сегодня. И он не только удешевит производство алюминия, но и повысить его качество, и позволит утилизировать отходы производства фосфорной кислоты, экономя тем самым средства предприятий.Новую технологию можно будет внедрять на предприятих химической и металлургической промышленности России, которые производят алюминий и фтористые соли.Исследование было проведено в рамках Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Патент на технологию уже зарегистрирован.Ранее в Минпромторге заявили о намерении осуществить полное импортозамещение в железнодорожной и машиностроительной отрасли за 2 года.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, российская федерация (россия, рф)