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В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия
Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия,... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T18:54
2022-07-12T18:54
2022-07-12T19:13
наука и технологии
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия, чтобы избавиться от необходимости закупать его на Западе. Об этом сообщили в пресс-службе Политеха со ссылкой на руководителя проекта, кандидата технических наук Андрея Старостина.По словам Старостина, речь идет о новом способе получения фторида алюминия – сырья, которое до сих пор в России добывают тремя способами, причем все они основаны на "мокрых" схемах и все требуют использования такого дорогостоящего материала, как плавиковый шпат.Еще год назад доля его импорта, по данным Счетной палаты РФ, составляла 95% от общего объема. В нынешних подсанкционных условиях необходимость в замещении продукта существенно возросла. Спрос на него растет, а запасы сокращаются, говорит ученый.Его команда открыла свой – "сухой" способ производства фторида алюминия: из отходов производства фосфорной кислоты. По словам ученых, внедрение этой технологии в производство позволит "безболезненно" заменить дорогостоящее импортное сырье отечественным. и "обеспечить технологический суверенитет страны".Причем это гораздо более технологичный и экологичный способ, чем известны и применяются сегодня. И он не только удешевит производство алюминия, но и повысить его качество, и позволит утилизировать отходы производства фосфорной кислоты, экономя тем самым средства предприятий.Новую технологию можно будет внедрять на предприятих химической и металлургической промышленности России, которые производят алюминий и фтористые соли.Исследование было проведено в рамках Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Патент на технологию уже зарегистрирован.Ранее в Минпромторге заявили о намерении осуществить полное импортозамещение в железнодорожной и машиностроительной отрасли за 2 года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука и технологии, российская федерация (россия, рф)
В РФ нашли способ заменить импортное сырье для производства алюминия
Ученые-химики Пермского политеха открыли недорогой способ производства алюминия
18:54 12.07.2022 (обновлено: 19:13 12.07.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым.
Ученые-химики из Пермского национального исследовательского политехнического университета открыли недорогой способ получения сырья для производства алюминия, чтобы избавиться от необходимости закупать его на Западе. Об этом сообщили
в пресс-службе Политеха со ссылкой на руководителя проекта, кандидата технических наук Андрея Старостина.
По словам Старостина, речь идет о новом способе получения фторида алюминия – сырья, которое до сих пор в России добывают тремя способами, причем все они основаны на "мокрых" схемах и все требуют использования такого дорогостоящего материала, как плавиковый шпат.
Еще год назад доля его импорта, по данным Счетной палаты РФ, составляла 95% от общего объема. В нынешних подсанкционных условиях необходимость в замещении продукта существенно возросла. Спрос на него растет, а запасы сокращаются, говорит ученый.
"В России сейчас удовлетворено только 50-60 % потребности в этом веществе", – сказал Старостин.
Его команда открыла свой – "сухой" способ производства фторида алюминия: из отходов производства фосфорной кислоты. По словам ученых, внедрение этой технологии в производство позволит "безболезненно" заменить дорогостоящее импортное сырье отечественным. и "обеспечить технологический суверенитет страны".
Причем это гораздо более технологичный и экологичный способ, чем известны и применяются сегодня. И он не только удешевит производство алюминия, но и повысить его качество, и позволит утилизировать отходы производства фосфорной кислоты, экономя тем самым средства предприятий.
"При использовании новой технологии не образуются агрессивные влажные газы и загрязненные сточные воды", – объяснили в институте.
Новую технологию можно будет внедрять на предприятих химической и металлургической промышленности России, которые производят алюминий и фтористые соли.
Исследование было проведено в рамках Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Патент на технологию уже зарегистрирован.
Ранее в Минпромторге заявили о намерении осуществить полное импортозамещение
в железнодорожной и машиностроительной отрасли за 2 года.