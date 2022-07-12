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Свыше 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Свыше 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки
Свыше 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Свыше 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки
В результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области без жилья осталось свыше 270 человек, сообщил глава администрации Каховского района области... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T19:21
2022-07-12T20:21
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области без жилья осталось свыше 270 человек, сообщил глава администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.По его словам, в результате обстрела разрушены не только жилые дома, но и предприятия. Многие люди потеряли работу.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)

Свыше 270 человек остались без жилья из-за обстрела Новой Каховки

19:21 12.07.2022 (обновлено: 20:21 12.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области без жилья осталось свыше 270 человек, сообщил глава администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
"Сегодня 271 человек обратилось в оперативный штаб тех, кто потерял жилье", - сказал Леонтьев в эфире Первого канала.
По его словам, в результате обстрела разрушены не только жилые дома, но и предприятия. Многие люди потеряли работу.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами остаются люди.
Пожар
Вчера, 13:39
Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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