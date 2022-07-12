https://crimea.ria.ru/20220712/semyam-pogibshikh-pri-udare-v-novoy-kakhovke-vyplatyat-po-dva-milliona-rubley-1123817290.html

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят по два миллиона рублей - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших при ракетном ударе по Новой Каховке выплатят материальную помощь в размере двух миллионов рублей, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T11:35

2022-07-12T11:35

2022-07-12T11:36

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семьям погибших при ракетном ударе по Новой Каховке выплатят материальную помощь в размере двух миллионов рублей, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо."Принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 2 миллиона рублей и помощи тем, кто получил ранения, – 400 тысяч рублей", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля, взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, объекты инфраструктуры. Погибли минимум семь человек, пострадали около 80. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. Местные власти заявили, что приказ атаковать Новую Каховку отдал Владимир Зеленский.

/20220712/krym-gotov-okazat-pomosch-novoy-kakhovke---aksenov-1123816781.html

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херсонская область, происшествия, новости