https://crimea.ria.ru/20220712/sem-sel-kryma-na-dva-dnya-mogut-ostatsya-bez-gaza-1123821829.html

Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа

Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа

Семь населенных пунктов Первомайского района Крыма на два дня могут остаться без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщается на сайте муниципального... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T16:08

2022-07-12T16:08

2022-07-12T16:09

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Первомайского района Крыма на два дня могут остаться без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.В связи с этим жителей населенных пунктов Первомайское, Гришино, Правда, Упорное, Пшеничное, Крестьяновка и Новая Деревня предупреждают о возможной временной приостановке газоснабжения и рекомендуют в этот период использовать электроприборы.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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