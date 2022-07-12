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Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа
Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа
Семь населенных пунктов Первомайского района Крыма на два дня могут остаться без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщается на сайте муниципального... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:08
2022-07-12T16:08
2022-07-12T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Первомайского района Крыма на два дня могут остаться без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.В связи с этим жителей населенных пунктов Первомайское, Гришино, Правда, Упорное, Пшеничное, Крестьяновка и Новая Деревня предупреждают о возможной временной приостановке газоснабжения и рекомендуют в этот период использовать электроприборы.
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крым, общество
Семь сел Крыма на два дня могут остаться без газа
Семь сел Крыма на два дня останутся без газа из-за ремонта газопровода
16:08 12.07.2022 (обновлено: 16:09 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Первомайского района Крыма на два дня могут остаться без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.
"Администрация Первомайского района сообщает, что в период с 08:00 13 июля до 19:00 14 июля планируется проведение ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС Первомайское с полной остановкой газораспределительной станции", - говорится в сообщении.
В связи с этим жителей населенных пунктов Первомайское, Гришино, Правда, Упорное, Пшеничное, Крестьяновка и Новая Деревня предупреждают о возможной временной приостановке газоснабжения и рекомендуют в этот период использовать электроприборы.