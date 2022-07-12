https://crimea.ria.ru/20220712/putin-uvelichil-kolichestvo-vitse-premerov-do-11-1123823284.html

Путин увеличил количество вице-премьеров до 11

Путин увеличил количество вице-премьеров до 11 - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Путин увеличил количество вице-премьеров до 11

Президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Документ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T17:57

2022-07-12T17:57

2022-07-12T17:57

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.По решению главы кабмина Михаила Мишустина кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера – министра промышленности и торговли предложена на рассмотрение Госдумы.Таким образом, количество вице-премьеров в российском правительстве увеличено с 10 до 11. Ранее у премьер-министра было 10 заместителей, а глава Минпромторга не был при этом вице-премьером.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), политика