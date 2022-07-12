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Путин увеличил количество вице-премьеров до 11 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Путин увеличил количество вице-премьеров до 11
Путин увеличил количество вице-премьеров до 11 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Путин увеличил количество вице-премьеров до 11
Президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Документ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T17:57
2022-07-12T17:57
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.По решению главы кабмина Михаила Мишустина кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера – министра промышленности и торговли предложена на рассмотрение Госдумы.Таким образом, количество вице-премьеров в российском правительстве увеличено с 10 до 11. Ранее у премьер-министра было 10 заместителей, а глава Минпромторга не был при этом вице-премьером.
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михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), политика
Путин увеличил количество вице-премьеров до 11

Путин увеличил количество вице-премьеров с 10 до 11, предложена кандидатура Мантурова

17:57 12.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей, в том числе… заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ", – говорится в указе.
По решению главы кабмина Михаила Мишустина кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера – министра промышленности и торговли предложена на рассмотрение Госдумы.
Таким образом, количество вице-премьеров в российском правительстве увеличено с 10 до 11. Ранее у премьер-министра было 10 заместителей, а глава Минпромторга не был при этом вице-премьером.
 
Михаил МишустинРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
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