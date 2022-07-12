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Крымчанин убил 81-летнего арендодателя
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя
Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:59
2022-07-12T16:59
2022-07-12T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.Инцидент произошел 3 июля в Ялте. Между 81-летним мужчиной и обвиняемым произошла ссора из-за накопившегося долга за квартиру, которую мужчина снимал у пенсионера. В ходе конфликта фигурант дела несколько раз ударил пожилого ялтинца, в результате чего последний скончался.В крымском главке МВД добавили, что обвиняемый более 10 лет снимал квартиру у потерпевшего. И когда пенсионер начал требовать вернуть образовавшийся небольшой долг за аренду, вступил с ним в конфликт, переросший в смертельную драку.Сейчас 49-летний мужчина заключен под стражу.
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крым, происшествия, крымский следком, мвд по республике крым
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя
Крымчанин ответит за убийство 81-летнего пенсионера из-за квартирного долга
16:59 12.07.2022 (обновлено: 17:00 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.
Инцидент произошел 3 июля в Ялте. Между 81-летним мужчиной и обвиняемым произошла ссора из-за накопившегося долга за квартиру, которую мужчина снимал у пенсионера. В ходе конфликта фигурант дела несколько раз ударил пожилого ялтинца, в результате чего последний скончался.
"Тело потерпевшего через несколько часов обнаружил местный житель, о чем сообщил в полицию. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, в кратчайшие сроки была установлена личность мужчины, причастного к его совершению", - сообщили в СК.
В крымском главке МВД добавили, что обвиняемый более 10 лет снимал квартиру у потерпевшего. И когда пенсионер начал требовать вернуть образовавшийся небольшой долг за аренду, вступил с ним в конфликт, переросший в смертельную драку.
Сейчас 49-летний мужчина заключен под стражу.