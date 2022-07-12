https://crimea.ria.ru/20220712/krymchanin-ubil-81-letnego-arendodatelya-1123822365.html

Крымчанин убил 81-летнего арендодателя

Крымчанин убил 81-летнего арендодателя - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Крымчанин убил 81-летнего арендодателя

Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T16:59

2022-07-12T16:59

2022-07-12T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.Инцидент произошел 3 июля в Ялте. Между 81-летним мужчиной и обвиняемым произошла ссора из-за накопившегося долга за квартиру, которую мужчина снимал у пенсионера. В ходе конфликта фигурант дела несколько раз ударил пожилого ялтинца, в результате чего последний скончался.В крымском главке МВД добавили, что обвиняемый более 10 лет снимал квартиру у потерпевшего. И когда пенсионер начал требовать вернуть образовавшийся небольшой долг за аренду, вступил с ним в конфликт, переросший в смертельную драку.Сейчас 49-летний мужчина заключен под стражу.

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