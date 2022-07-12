Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/krymchanin-ubil-81-letnego-arendodatelya-1123822365.html
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя
Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:59
2022-07-12T17:00
крым
происшествия
крымский следком
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0057fa4e4c3d1ae827b0c7feb7af5772.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.Инцидент произошел 3 июля в Ялте. Между 81-летним мужчиной и обвиняемым произошла ссора из-за накопившегося долга за квартиру, которую мужчина снимал у пенсионера. В ходе конфликта фигурант дела несколько раз ударил пожилого ялтинца, в результате чего последний скончался.В крымском главке МВД добавили, что обвиняемый более 10 лет снимал квартиру у потерпевшего. И когда пенсионер начал требовать вернуть образовавшийся небольшой долг за аренду, вступил с ним в конфликт, переросший в смертельную драку.Сейчас 49-летний мужчина заключен под стражу.
/20220711/v-krymu-budut-sudit-zhitelya-komi-za-ubiystvo-24-letney-davnosti-1123809648.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_01b4004070e497f502e1fb45196ad2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, крымский следком, мвд по республике крым
Крымчанин убил 81-летнего арендодателя

Крымчанин ответит за убийство 81-летнего пенсионера из-за квартирного долга

16:59 12.07.2022 (обновлено: 17:00 12.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ялтинские следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.
Инцидент произошел 3 июля в Ялте. Между 81-летним мужчиной и обвиняемым произошла ссора из-за накопившегося долга за квартиру, которую мужчина снимал у пенсионера. В ходе конфликта фигурант дела несколько раз ударил пожилого ялтинца, в результате чего последний скончался.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:17
В Крыму будут судить жителя Коми за убийство 24-летней давности
"Тело потерпевшего через несколько часов обнаружил местный житель, о чем сообщил в полицию. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, в кратчайшие сроки была установлена личность мужчины, причастного к его совершению", - сообщили в СК.
В крымском главке МВД добавили, что обвиняемый более 10 лет снимал квартиру у потерпевшего. И когда пенсионер начал требовать вернуть образовавшийся небольшой долг за аренду, вступил с ним в конфликт, переросший в смертельную драку.
Сейчас 49-летний мужчина заключен под стражу.
 
КрымПроисшествияКрымский СледкомМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния