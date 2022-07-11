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В Севастополе введен особый противопожарный режим
В Севастополе введен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.07.2022
В Севастополе введен особый противопожарный режим
В Севастополе введен особый противопожарный режим, об этом со ссылкой на соответствующее постановление городского правительства сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости Крым, 11.07.2022
2022-07-11T18:57
2022-07-11T18:57
2022-07-11T18:57
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен особый противопожарный режим, об этом со ссылкой на соответствующее постановление городского правительства сообщает региональный главк МЧС России.В ведомстве напомнили, что с 25 апреля в регионе действует пожароопасный сезон, когда с потеплением увеличилась вероятность возгораний. Сейчас же вводится особый противопожарный режим, то есть устанавливается комплекс мер, направленных на минимизацию риска природных пожаров. В этот период запрещается бросать горящие спички и сигареты на лесной территории и зеленых участках вблизи лесных насаждений, выжигать траву и разводить костры вблизи природных массивов.
/20220607/v-krymu-za-narushenie-pozharnykh-pravil-grozit-millionnyy-shtraf-1123465366.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе введен особый противопожарный режим
В Севастополе 11 июля введен особый противопожарный режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен особый противопожарный режим, об этом со ссылкой на соответствующее постановление городского правительства сообщает региональный главк МЧС России.
"Установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В лесничествах начинается усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Важно отметить, что начинает действовать и ограничение въезда на территорию лесов. При высоком классе пожарной опасности посещение лесных массивов запрещается", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 25 апреля в регионе действует пожароопасный сезон, когда с потеплением увеличилась вероятность возгораний. Сейчас же вводится особый противопожарный режим, то есть устанавливается комплекс мер, направленных на минимизацию риска природных пожаров.
В этот период запрещается бросать горящие спички и сигареты на лесной территории и зеленых участках вблизи лесных насаждений, выжигать траву и разводить костры вблизи природных массивов.