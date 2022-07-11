https://crimea.ria.ru/20220711/v-sevastopole-vveden-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1123809794.html

В Севастополе введен особый противопожарный режим

В Севастополе введен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 11.07.2022

В Севастополе введен особый противопожарный режим

В Севастополе введен особый противопожарный режим, об этом со ссылкой на соответствующее постановление городского правительства сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости Крым, 11.07.2022

2022-07-11T18:57

2022-07-11T18:57

2022-07-11T18:57

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введен особый противопожарный режим, об этом со ссылкой на соответствующее постановление городского правительства сообщает региональный главк МЧС России.В ведомстве напомнили, что с 25 апреля в регионе действует пожароопасный сезон, когда с потеплением увеличилась вероятность возгораний. Сейчас же вводится особый противопожарный режим, то есть устанавливается комплекс мер, направленных на минимизацию риска природных пожаров. В этот период запрещается бросать горящие спички и сигареты на лесной территории и зеленых участках вблизи лесных насаждений, выжигать траву и разводить костры вблизи природных массивов.

/20220607/v-krymu-za-narushenie-pozharnykh-pravil-grozit-millionnyy-shtraf-1123465366.html

севастополь

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2022

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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)