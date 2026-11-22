https://crimea.ria.ru/20261122/1108063909.html

"Артек" Зиновия Соловьева: кто стоял у истоков лагеря с мировым именем

"Артек" Зиновия Соловьева: кто стоял у истоков лагеря с мировым именем - РИА Новости Крым, 22.11.2026

"Артек" Зиновия Соловьева: кто стоял у истоков лагеря с мировым именем

22 ноября исполняется 150 лет со дня рождения Зиновия Петровича Соловьева – основателя лагеря "Артек". Именно он в 1924 году принял решение об обустройстве... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T15:08

2026-11-22T15:08

2026-11-22T15:08

новости

визуал

фотоленты

крым в истории: секреты, факты, фото

мдц "артек"

история

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110806/10/1108061011_0:123:1340:877_1920x0_80_0_0_9906427ecdb179d193bec9a9134581ff.jpg

22 ноября исполняется 150 лет со дня рождения Зиновия Петровича Соловьева – основателя лагеря "Артек". Именно он в 1924 году принял решение об обустройстве детского лагеря у подножия горы Аю-Даг – в уютной и живописной бухте.Зиновий Петрович был выдающимся врачом, одним из организаторов советского здравоохранения. С момента образования Народного комиссариата здравоохранения в 1918 году он был заместителем наркома, в 1920-1928 годах руководил военно-санитарной службой Красной Армии и Исполкомом Российского общества красного креста.Именно благодаря ему в июне 1925 года в Крыму открыл свою первую смену лагерь-санаторий, чье имя впоследствии станет известно всему миру. 80 первых артековцев жили у самого моря, в четырех брезентовых палатках. В первый год "Артек" за четыре летних смены принял 320 детей.Как начинался самый известный лагерь в мире – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261009/ii-i-tsifrovoy-kontent-v-arteke-sozdayut-novuyu-tekhnologicheskuyu-sredu-1160074134.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, визуал, крым в истории: секреты, факты, фото, мдц "артек", история, крым, новости крыма