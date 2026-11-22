150 лет со дня рождения Зиновия Петровича Соловьева – основателя лагеря "Артек"
В июне 2026 года Международный детский центр "Артек" отметил свой 101-й день рождения. А началась история лагеря с идеи Зиновия Соловьева - выдающегося врача и человека, который глубоко переживал за массовое оздоровление и воспитание детей.
На фото: Дворцовая площадь МДЦ "Артек".
В июне 2026 года Международный детский центр "Артек" отметил свой 101-й день рождения. А началась история лагеря с идеи Зиновия Соловьева - выдающегося врача и человека, который глубоко переживал за массовое оздоровление и воспитание детей.
На фото: Дворцовая площадь МДЦ "Артек".
Зиновий Петрович Соловьев, являясь заместителем наркома здравоохранения, мечтал создать такие учреждения, "где врачи имели бы дело не только с отдельным ребенком, а с организованным детским коллективом". Лагерь-санаторий, "лечебный лагерь" – вот что хотелось создать Зиновию Петровичу.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев.
Зиновий Петрович Соловьев, являясь заместителем наркома здравоохранения, мечтал создать такие учреждения, "где врачи имели бы дело не только с отдельным ребенком, а с организованным детским коллективом". Лагерь-санаторий, "лечебный лагерь" – вот что хотелось создать Зиновию Петровичу.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев.
Именно поэтому у него возникла идея создания образцового показательного санаторного лагеря для юных пионеров. Соловьев выбрал место под лагерь не сразу, объездил ряд мест на побережье, побывал в Коктебеле, под Феодосией, в Судаке. Но проводя свой отпуск в Гурзуфском отделении Крымской военно-курортной станции (ныне санаторий "Гурзуфский"), Зиновий Петрович гулял в урочище Артек и принял решение открыть детскую здравницу именно здесь.
На фото: первые палатки лагеря "Артек". 1925 год.
Именно поэтому у него возникла идея создания образцового показательного санаторного лагеря для юных пионеров. Соловьев выбрал место под лагерь не сразу, объездил ряд мест на побережье, побывал в Коктебеле, под Феодосией, в Судаке. Но проводя свой отпуск в Гурзуфском отделении Крымской военно-курортной станции (ныне санаторий "Гурзуфский"), Зиновий Петрович гулял в урочище Артек и принял решение открыть детскую здравницу именно здесь.
На фото: первые палатки лагеря "Артек". 1925 год.
Первоначальное обустройство лагеря было самым простым – четыре палатки для детей, обставленные простой деревянной мебелью и обтянутыми парусиной кроватями.
На фото: отряд на линейке в лагере "Артек". 1925 год.
Первоначальное обустройство лагеря было самым простым – четыре палатки для детей, обставленные простой деревянной мебелью и обтянутыми парусиной кроватями.
На фото: отряд на линейке в лагере "Артек". 1925 год.
Лагерь не напрасно назывался санаторным, хотя условия в нем были самые спартанские. Истощенные, болезненные дети, прошедшие через голод и разруху гражданской войны, в первую очередь нуждались в оздоровлении. Для этого в лагере был врачебный кабинет и медперсонал. Но кроме медицинской составляющей, жизнь в лагере била ключом – купание, солнечные и воздушные ванны чередовались с увлекательными походами, экскурсиями, долгими разговорами у костра.
На фото: дети на отдыхе в "Артеке". 1925 год.
Лагерь не напрасно назывался санаторным, хотя условия в нем были самые спартанские. Истощенные, болезненные дети, прошедшие через голод и разруху гражданской войны, в первую очередь нуждались в оздоровлении. Для этого в лагере был врачебный кабинет и медперсонал. Но кроме медицинской составляющей, жизнь в лагере била ключом – купание, солнечные и воздушные ванны чередовались с увлекательными походами, экскурсиями, долгими разговорами у костра.
На фото: дети на отдыхе в "Артеке". 1925 год.
В своих воспоминаниях врач лагеря Е.Н. Згаржельская рассказывает о Зиновии Соловьеве: "Живя в "Артеке", он был неразлучен с детьми: удивительно, как мог преображаться он, находясь здесь. Из грозного сурового начальника санупра (санитарного управления) РККА, каким его знали, когда он приезжал осматривать вверенные ему санатории РККА, он в "Артеке" превращался в обаятельного, веселого, задорно шутливого старшего друга ребят, пытливо вникающего во все стороны пионерской нашей жизни..."
На фото: домик основателя лагеря "Артек" Зиновия Соловьева, ранее служивший кухней. 1925 год.
В своих воспоминаниях врач лагеря Е.Н. Згаржельская рассказывает о Зиновии Соловьеве: "Живя в "Артеке", он был неразлучен с детьми: удивительно, как мог преображаться он, находясь здесь. Из грозного сурового начальника санупра (санитарного управления) РККА, каким его знали, когда он приезжал осматривать вверенные ему санатории РККА, он в "Артеке" превращался в обаятельного, веселого, задорно шутливого старшего друга ребят, пытливо вникающего во все стороны пионерской нашей жизни..."
На фото: домик основателя лагеря "Артек" Зиновия Соловьева, ранее служивший кухней. 1925 год.
Соловьев любил этот лагерь с его обитателями, всегда радостными и веселыми, он умел замечать в ребятах часто трудно уловимые черты характера. В каждой группе ребят у Зиновия Петровича было много друзей - всегда их можно было видеть вместе с ним. Они сопровождали его на прогулках, устраивались у его домика, сообщали новости лагеря и задавали множество вопросов.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с детьми. 1925 год.
Соловьев любил этот лагерь с его обитателями, всегда радостными и веселыми, он умел замечать в ребятах часто трудно уловимые черты характера. В каждой группе ребят у Зиновия Петровича было много друзей - всегда их можно было видеть вместе с ним. Они сопровождали его на прогулках, устраивались у его домика, сообщали новости лагеря и задавали множество вопросов.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с детьми. 1925 год.
Главной целью лагеря было оздоровление детей, а потому методика и формы работы с детьми были разработаны соответствующие. Исследовательская научная работа, экскурсии, беседы на открытом воздухе, сельскохозяйственные работы и т.п. Досуг ребят заполнялся различными играми, чтением книг, морскими прогулками и, наконец, кострами, которые вскоре завоевали большую любовь.
На фото: артековцы на экскурсии в Ливадийском дворце. 1925 год.
Главной целью лагеря было оздоровление детей, а потому методика и формы работы с детьми были разработаны соответствующие. Исследовательская научная работа, экскурсии, беседы на открытом воздухе, сельскохозяйственные работы и т.п. Досуг ребят заполнялся различными играми, чтением книг, морскими прогулками и, наконец, кострами, которые вскоре завоевали большую любовь.
На фото: артековцы на экскурсии в Ливадийском дворце. 1925 год.
Созданный в Крыму санаторный лагерь юных пионеров через год стал образцовым для всего СССР. И являлся одним из любимых учреждений Зиновия Петровича. Обобщая опыт первых лет "Артека", Зиновий Соловьев выступил с идеей создания детских здравниц по всей стране и поднял вопрос материальной поддержки лагерей на уровне комиссариата здравоохранения.
На фото: зарядка в лагере "Артек". 1926 год.
Созданный в Крыму санаторный лагерь юных пионеров через год стал образцовым для всего СССР. И являлся одним из любимых учреждений Зиновия Петровича. Обобщая опыт первых лет "Артека", Зиновий Соловьев выступил с идеей создания детских здравниц по всей стране и поднял вопрос материальной поддержки лагерей на уровне комиссариата здравоохранения.
На фото: зарядка в лагере "Артек". 1926 год.
Летом 1927 года у Зиновия Соловьева зародилась мысль об устройстве в "Артеке" большой постоянной здравницы санаторного типа. В мае 1928 года в "Артеке" вместо старых палаток уже стояли в два ряда новые деревянные постройки, а в 1929 году был построен "Верхний лагерь" - большое здание санатория на 200 человек, рассчитанное на круглогодичное пребывание детей.
На фото: общий вид нижнего лагеря "Артек".
Летом 1927 года у Зиновия Соловьева зародилась мысль об устройстве в "Артеке" большой постоянной здравницы санаторного типа. В мае 1928 года в "Артеке" вместо старых палаток уже стояли в два ряда новые деревянные постройки, а в 1929 году был построен "Верхний лагерь" - большое здание санатория на 200 человек, рассчитанное на круглогодичное пребывание детей.
На фото: общий вид нижнего лагеря "Артек".
24 июля 1927 года в "Артеке" введена штатная должность отрядного вожатого. Педагоги вели работу по краеведению и естествознанию, проводили экскурсии, учили ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читали им лекции, проводили беседы.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев (третий справа в нижнем ряду) с вожатыми. 1927 год.
24 июля 1927 года в "Артеке" введена штатная должность отрядного вожатого. Педагоги вели работу по краеведению и естествознанию, проводили экскурсии, учили ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читали им лекции, проводили беседы.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев (третий справа в нижнем ряду) с вожатыми. 1927 год.
С первых лет своего существования "Артек" становится международным. Летом 1926 года лагерь посетили голландская делегация рабочей молодежи, женская немецкая делегация, американский бизнесмен Макс Бедахт, французская делегация молодых рабочих. А с 1926 по 1930 годы здесь отдохнули ребята и из других стран – Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Судя по отзывам, оставленным в альбоме Почетных гостей, все они были очарованы лагерем, детьми и той атмосферой, которая царила в "Артеке".
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с пионерами из Германии. 1927 год.
С первых лет своего существования "Артек" становится международным. Летом 1926 года лагерь посетили голландская делегация рабочей молодежи, женская немецкая делегация, американский бизнесмен Макс Бедахт, французская делегация молодых рабочих. А с 1926 по 1930 годы здесь отдохнули ребята и из других стран – Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Судя по отзывам, оставленным в альбоме Почетных гостей, все они были очарованы лагерем, детьми и той атмосферой, которая царила в "Артеке".
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с пионерами из Германии. 1927 год.
Мечтая о будущем лагеря "Артек", Зиновий Соловьев писал: "На этом просторе и приволье можно будет из года в год создавать своеобразное учреждение, которое со временем, быть может, разовьется в настоящую "пионерию".
На фото: морская прогулка в лагере "Артек". 1927 год.
Мечтая о будущем лагеря "Артек", Зиновий Соловьев писал: "На этом просторе и приволье можно будет из года в год создавать своеобразное учреждение, которое со временем, быть может, разовьется в настоящую "пионерию".
На фото: морская прогулка в лагере "Артек". 1927 год.
Для столовой использовалось место под тентом, где было расставлено шесть обеденных столов и скамейки. И хотя столы были грубо сколочены из теса, их покрывали белоснежными скатертями, а у каждого пионера была салфетка и кольцо для салфетки.
На фото: столовая лагеря "Артек". 1928 год.
Для столовой использовалось место под тентом, где было расставлено шесть обеденных столов и скамейки. И хотя столы были грубо сколочены из теса, их покрывали белоснежными скатертями, а у каждого пионера была салфетка и кольцо для салфетки.
На фото: столовая лагеря "Артек". 1928 год.
Зиновий Петрович Соловьев, выдающийся советский медик, отдавший много сил делу организации "Артека", умер в 1928 году. Последние три лета он провел в лагере, и после его смерти домик, в котором он жил, был превращен в музей его имени. На памятнике 3иновию Соловьеву, поставленном в лагере, были начертаны слова: "Заветы основателя пионеру: Будь точен и аккуратен в своей работе и быте! Бережно относись к своему здоровью и здоровью других! Передай товарищам, как жил в лагере, и чему в нем научился. Держи связь с лагерем и не забывай его!"
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев и главный врач Артека Федор Шишмарев (во втором ряду в центре) с группой крымских детей.
Зиновий Петрович Соловьев, выдающийся советский медик, отдавший много сил делу организации "Артека", умер в 1928 году. Последние три лета он провел в лагере, и после его смерти домик, в котором он жил, был превращен в музей его имени. На памятнике 3иновию Соловьеву, поставленном в лагере, были начертаны слова: "Заветы основателя пионеру: Будь точен и аккуратен в своей работе и быте! Бережно относись к своему здоровью и здоровью других! Передай товарищам, как жил в лагере, и чему в нем научился. Держи связь с лагерем и не забывай его!"
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев и главный врач Артека Федор Шишмарев (во втором ряду в центре) с группой крымских детей.
"Артек" в 2026 году
"Артек" в 2026 году
В июне 2026 года Международный детский центр "Артек" отметил свой 101-й день рождения. А началась история лагеря с идеи Зиновия Соловьева - выдающегося врача и человека, который глубоко переживал за массовое оздоровление и воспитание детей.
На фото: Дворцовая площадь МДЦ "Артек".
Зиновий Петрович Соловьев, являясь заместителем наркома здравоохранения, мечтал создать такие учреждения, "где врачи имели бы дело не только с отдельным ребенком, а с организованным детским коллективом". Лагерь-санаторий, "лечебный лагерь" – вот что хотелось создать Зиновию Петровичу.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев.
Именно поэтому у него возникла идея создания образцового показательного санаторного лагеря для юных пионеров. Соловьев выбрал место под лагерь не сразу, объездил ряд мест на побережье, побывал в Коктебеле, под Феодосией, в Судаке. Но проводя свой отпуск в Гурзуфском отделении Крымской военно-курортной станции (ныне санаторий "Гурзуфский"), Зиновий Петрович гулял в урочище Артек и принял решение открыть детскую здравницу именно здесь.
На фото: первые палатки лагеря "Артек". 1925 год.
Первоначальное обустройство лагеря было самым простым – четыре палатки для детей, обставленные простой деревянной мебелью и обтянутыми парусиной кроватями.
На фото: отряд на линейке в лагере "Артек". 1925 год.
Лагерь не напрасно назывался санаторным, хотя условия в нем были самые спартанские. Истощенные, болезненные дети, прошедшие через голод и разруху гражданской войны, в первую очередь нуждались в оздоровлении. Для этого в лагере был врачебный кабинет и медперсонал. Но кроме медицинской составляющей, жизнь в лагере била ключом – купание, солнечные и воздушные ванны чередовались с увлекательными походами, экскурсиями, долгими разговорами у костра.
На фото: дети на отдыхе в "Артеке". 1925 год.
В своих воспоминаниях врач лагеря Е.Н. Згаржельская рассказывает о Зиновии Соловьеве: "Живя в "Артеке", он был неразлучен с детьми: удивительно, как мог преображаться он, находясь здесь. Из грозного сурового начальника санупра (санитарного управления) РККА, каким его знали, когда он приезжал осматривать вверенные ему санатории РККА, он в "Артеке" превращался в обаятельного, веселого, задорно шутливого старшего друга ребят, пытливо вникающего во все стороны пионерской нашей жизни..."
На фото: домик основателя лагеря "Артек" Зиновия Соловьева, ранее служивший кухней. 1925 год.
Соловьев любил этот лагерь с его обитателями, всегда радостными и веселыми, он умел замечать в ребятах часто трудно уловимые черты характера. В каждой группе ребят у Зиновия Петровича было много друзей - всегда их можно было видеть вместе с ним. Они сопровождали его на прогулках, устраивались у его домика, сообщали новости лагеря и задавали множество вопросов.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с детьми. 1925 год.
Главной целью лагеря было оздоровление детей, а потому методика и формы работы с детьми были разработаны соответствующие. Исследовательская научная работа, экскурсии, беседы на открытом воздухе, сельскохозяйственные работы и т.п. Досуг ребят заполнялся различными играми, чтением книг, морскими прогулками и, наконец, кострами, которые вскоре завоевали большую любовь.
На фото: артековцы на экскурсии в Ливадийском дворце. 1925 год.
Созданный в Крыму санаторный лагерь юных пионеров через год стал образцовым для всего СССР. И являлся одним из любимых учреждений Зиновия Петровича. Обобщая опыт первых лет "Артека", Зиновий Соловьев выступил с идеей создания детских здравниц по всей стране и поднял вопрос материальной поддержки лагерей на уровне комиссариата здравоохранения.
На фото: зарядка в лагере "Артек". 1926 год.
Летом 1927 года у Зиновия Соловьева зародилась мысль об устройстве в "Артеке" большой постоянной здравницы санаторного типа. В мае 1928 года в "Артеке" вместо старых палаток уже стояли в два ряда новые деревянные постройки, а в 1929 году был построен "Верхний лагерь" - большое здание санатория на 200 человек, рассчитанное на круглогодичное пребывание детей.
На фото: общий вид нижнего лагеря "Артек".
24 июля 1927 года в "Артеке" введена штатная должность отрядного вожатого. Педагоги вели работу по краеведению и естествознанию, проводили экскурсии, учили ребят, как следует собирать гербарии и составлять коллекции, читали им лекции, проводили беседы.
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев (третий справа в нижнем ряду) с вожатыми. 1927 год.
С первых лет своего существования "Артек" становится международным. Летом 1926 года лагерь посетили голландская делегация рабочей молодежи, женская немецкая делегация, американский бизнесмен Макс Бедахт, французская делегация молодых рабочих. А с 1926 по 1930 годы здесь отдохнули ребята и из других стран – Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Судя по отзывам, оставленным в альбоме Почетных гостей, все они были очарованы лагерем, детьми и той атмосферой, которая царила в "Артеке".
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев с пионерами из Германии. 1927 год.
Мечтая о будущем лагеря "Артек", Зиновий Соловьев писал: "На этом просторе и приволье можно будет из года в год создавать своеобразное учреждение, которое со временем, быть может, разовьется в настоящую "пионерию".
На фото: морская прогулка в лагере "Артек". 1927 год.
Для столовой использовалось место под тентом, где было расставлено шесть обеденных столов и скамейки. И хотя столы были грубо сколочены из теса, их покрывали белоснежными скатертями, а у каждого пионера была салфетка и кольцо для салфетки.
На фото: столовая лагеря "Артек". 1928 год.
Зиновий Петрович Соловьев, выдающийся советский медик, отдавший много сил делу организации "Артека", умер в 1928 году. Последние три лета он провел в лагере, и после его смерти домик, в котором он жил, был превращен в музей его имени. На памятнике 3иновию Соловьеву, поставленном в лагере, были начертаны слова: "Заветы основателя пионеру: Будь точен и аккуратен в своей работе и быте! Бережно относись к своему здоровью и здоровью других! Передай товарищам, как жил в лагере, и чему в нем научился. Держи связь с лагерем и не забывай его!"
На фото: основатель лагеря "Артек" Зиновий Соловьев и главный врач Артека Федор Шишмарев (во втором ряду в центре) с группой крымских детей.
"Артек" в 2026 году