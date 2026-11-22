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Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС
Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС
В преддверии смены климатических сезонов в Крыму погодные условия отличаются крайне неустойчивым характером. Переход от теплых дождей до прорыва похолодания со... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В преддверии смены климатических сезонов в Крыму погодные условия отличаются крайне неустойчивым характером. Переход от теплых дождей до прорыва похолодания со снегом, а после – возврат к южному теплу ожидает гостей и жителей полуострова на предстоящей семидневке. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В ночь на понедельник, отметил он, погода будет еще спокойная – переменная облачность без осадков, юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, температура +4…+7."Днем Крым попадет в теплый сектор циклона, поэтому набегут облака, к вечеру пойдет небольшой дождь, и температура повысится до +12…+15. Юго-западный ветер 4-9 метров в секунду", – поделился метеоролог.Во вторник, по его прогнозу, уже в ночные часы холодный фронт начнет пересекать крымский полуостров, поэтому зарядят ливневые дожди. Температура воздуха +4…+7, к утру с понижением до +2, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Днем в тылу циклона местами кратковременный дождь, вечером к нему начнет подмешиваться мокрый снег и западный ветер 4-9 метров в секунду. Температура обозначит обратный суточный ход +3…+6, то есть днем станет прохладнее, чем ночью.Самые эпические изменения произойдут в погоде в среду, предупредил Тишковец.Днем в среду, по словам Тишковца, в лучшем случае будет +4...+7. Пройдут локальные осадки и начнет формироваться снежный покров."В Симферополе это максимум до одного сантиметра, а вот чуть южнее, в горы, это 5-10, 6-11 сантиметров снежного покрова", – обозначил специалист.В четверг эхом уходящего циклона еще отзовутся локальные осадки, сказал Тишковеу, но чуть обозначится процесс потепления, в облаках появятся просветы. Ночью -1…+4, днем +5…+10. Более или менее распогодится к концу недели, уточнил ведущий специалист "ФОБОС".Количество же предполагаемых осадков на следующею неделе, дополнил Тишковец, в Симферополе составит около 25 литров воды на метр квадратный, а на южном побережье Крыма – 45-55 миллиметров при месячной норме 69.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС
Снег и заморозки в Крыму ожидаются на неделе – прогноз погоды от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым.
В преддверии смены климатических сезонов в Крыму погодные условия отличаются крайне неустойчивым характером. Переход от теплых дождей до прорыва похолодания со снегом, а после – возврат к южному теплу ожидает гостей и жителей полуострова на предстоящей семидневке. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
В ночь на понедельник, отметил он, погода будет еще спокойная – переменная облачность без осадков, юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, температура +4…+7.
"Днем Крым попадет в теплый сектор циклона, поэтому набегут облака, к вечеру пойдет небольшой дождь, и температура повысится до +12…+15. Юго-западный ветер 4-9 метров в секунду", – поделился метеоролог.
Во вторник, по его прогнозу, уже в ночные часы холодный фронт начнет пересекать крымский полуостров, поэтому зарядят ливневые дожди. Температура воздуха +4…+7, к утру с понижением до +2, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Днем в тылу циклона местами кратковременный дождь, вечером к нему начнет подмешиваться мокрый снег и западный ветер 4-9 метров в секунду. Температура обозначит обратный суточный ход +3…+6, то есть днем станет прохладнее, чем ночью.
Самые эпические изменения произойдут в погоде в среду, предупредил Тишковец.
"Изменится ландшафт, когда в тыловой части циклона будет прорываться клин полярного холода, и он, конечно, переведет осадки в смешанное и в твердое агрегатное состояние. Соответственно, это будут скоротечные заряды снега и мокрого снега. Ночью похолодает до -1…+2, на дорогах заморозки, гололедица", – предупредил метеоролог.
Днем в среду, по словам Тишковца, в лучшем случае будет +4...+7. Пройдут локальные осадки и начнет формироваться снежный покров.
"В Симферополе это максимум до одного сантиметра, а вот чуть южнее, в горы, это 5-10, 6-11 сантиметров снежного покрова", – обозначил специалист.
В четверг эхом уходящего циклона еще отзовутся локальные осадки, сказал Тишковеу, но чуть обозначится процесс потепления, в облаках появятся просветы. Ночью -1…+4, днем +5…+10. Более или менее распогодится к концу недели, уточнил ведущий специалист "ФОБОС".
"С пятницы инициативу перехватит антициклон с пролонгацией на выходные, поэтому – переменчивая облачность, осадки уже маловероятны, ветры сменятся на более теплые южные румбы. В пятницу ночью 2-7 с плюсом, днем +8…+13, в субботу и воскресенье от +6 до +11 в сумерках и днем +11…+16 градусов. Таким образом выпавший в середине недели снег, растает к концу семидневки", – подытожил эксперт.
Количество же предполагаемых осадков на следующею неделе, дополнил Тишковец, в Симферополе составит около 25 литров воды на метр квадратный, а на южном побережье Крыма – 45-55 миллиметров при месячной норме 69.
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