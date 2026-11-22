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Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС

Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Клин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС

В преддверии смены климатических сезонов в Крыму погодные условия отличаются крайне неустойчивым характером. Переход от теплых дождей до прорыва похолодания со... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T20:11

2026-11-22T20:11

2026-11-22T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В преддверии смены климатических сезонов в Крыму погодные условия отличаются крайне неустойчивым характером. Переход от теплых дождей до прорыва похолодания со снегом, а после – возврат к южному теплу ожидает гостей и жителей полуострова на предстоящей семидневке. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В ночь на понедельник, отметил он, погода будет еще спокойная – переменная облачность без осадков, юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, температура +4…+7."Днем Крым попадет в теплый сектор циклона, поэтому набегут облака, к вечеру пойдет небольшой дождь, и температура повысится до +12…+15. Юго-западный ветер 4-9 метров в секунду", – поделился метеоролог.Во вторник, по его прогнозу, уже в ночные часы холодный фронт начнет пересекать крымский полуостров, поэтому зарядят ливневые дожди. Температура воздуха +4…+7, к утру с понижением до +2, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Днем в тылу циклона местами кратковременный дождь, вечером к нему начнет подмешиваться мокрый снег и западный ветер 4-9 метров в секунду. Температура обозначит обратный суточный ход +3…+6, то есть днем станет прохладнее, чем ночью.Самые эпические изменения произойдут в погоде в среду, предупредил Тишковец.Днем в среду, по словам Тишковца, в лучшем случае будет +4...+7. Пройдут локальные осадки и начнет формироваться снежный покров."В Симферополе это максимум до одного сантиметра, а вот чуть южнее, в горы, это 5-10, 6-11 сантиметров снежного покрова", – обозначил специалист.В четверг эхом уходящего циклона еще отзовутся локальные осадки, сказал Тишковеу, но чуть обозначится процесс потепления, в облаках появятся просветы. Ночью -1…+4, днем +5…+10. Более или менее распогодится к концу недели, уточнил ведущий специалист "ФОБОС".Количество же предполагаемых осадков на следующею неделе, дополнил Тишковец, в Симферополе составит около 25 литров воды на метр квадратный, а на южном побережье Крыма – 45-55 миллиметров при месячной норме 69.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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