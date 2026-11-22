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На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов - РИА Новости Крым, 22.11.2026
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов
17 частных и два многоквартирных дома повреждены в результате вражеской атаки в поселке Афипском Северского района Кубани. Об этом сообщили в оперштабе края. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T20:32
2026-11-22T20:32
2026-11-22T20:32
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 17 частных и два многоквартирных дома повреждены в результате вражеской атаки в поселке Афипском Северского района Кубани. Об этом сообщили в оперштабе края.В оперштабе уточнили, что в течение дня в муниципалитете работали специальные комиссии по оценке ущерба."В частных домах повреждены окна и кровли. Также разбиты окна в 7 квартирах в двух многоквартирных домах", – добавили в оперштабе.Ранее в воскресенье сообщалось, что при атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНРТела 13-летней девочки и ее мамы извлекли из-под завалов в ЛНР после удараТеррористы остаются террористами: МИД России об ударах по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов
На Кубани из-за атаки БПЛА в Афипском повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома