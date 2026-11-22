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Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи
Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи
Одна из главных достопримечательностей Осетии – огромная фигура богатыря на коне, как будто вылетающая на коне из скалы. Этот памятник впечатляет всех без... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T19:47
2026-11-22T19:47
2026-11-22T19:47
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Одна из главных достопримечательностей Осетии – огромная фигура богатыря на коне, как будто вылетающая на коне из скалы. Этот памятник впечатляет всех без исключения гостей Осетии. Богатырь – это скульптурное воплощение главного осетинского святого, покровителя мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных, посредника между Богом и людьми – Уастырджи. Праздник в честь него отмечается в 20-х числах ноября, празднуется 7 дней и приходится на последнюю полную неделю ноября. Он является одним из главных в Осетии и называется Джеоргуыба. Даже месяц, на который выпадает празднование, называется "месяц Джеоргуыба", а неделя, в течение который проходит праздник, – "неделя Уастырджи".Как отмечает осетинский этнолог, профессор Северо-Осетинского госуниверситета Вилен Уарзиати, Уастырджи – осетинский аналог святого Георгия.При этом доказательством, что Уастырджи все же связан именно с христианским святым, профессор приводит тот факт, что праздник в честь Уастырджи именуется осетинами Джиоргуыба – названием, производным от одноименного грузинского Горгоба, то есть праздника в честь святого Георгия у грузин. В Грузии его отмечают дважды: первый раз в мае, а второй 23 ноября, в память мученической кончины святого.Но есть и противоположное мнение: в образе Уастырджи следует видеть исключительно осетинское божество, считает этнограф Людвиг Чибиров.Уастырджи представляется покровителем мужчин, всадником (часто пожилым, но крепким) на чудном белом коне. Уастырджи считается бичом воров, мошенников, клятвоприступников, убийц и покровителем честных людей и домашних животных. Он – единственный из пантеона, который общается с простым народом. Имя его часто произносится в клятвах и богословиях. Про него в Осетии сложено много легенд. Ни одно осетинское застолье, ни одно доброе начинание осетина не обходится без обращения к Уастырджи.Праздник всегда наступает в понедельник. В предшествующее ему воскресенье каждая семья закалывает овцу или быка для жертвоприношения. Обычай сохраняется и сегодня, но жертвенных животных теперь забивают для больших застолий в сельской местности. Городские же семьи покупают на рынке уже разделанное мясо, чаще всего это три ребра. Их принято подавать на стол вареными.В понедельник к столу подаются голова убитого животного, а также три пирога, называемых молитвенными. У национальных пирогов несколько начинок, но на Джеогурба в каждом доме готовят пироги только с сыром – уалибах. Старший в семье произносит слова благодарности, после чего приступают к празднованию.В понедельник люди отмечают Джеоргуба дома. За столом собираются все члены семьи. Старший член семьи говорит тост за Всевышнего. Вторую рюмку выпивают за божественного посланника Уастырджи. К каждому из них во время произнесения тоста обращаются со словами, чтобы они сохранили всю семью в целом и каждого ее члена в частности. Каждый участник застолья должен съесть мясо и кусочек пирога.Кроме обычных круглых осетинских пирогов в эти дни на столе бывают три треугольных пирога с сыром. Их подают так, чтобы получилась девятиконечная звезда. Это символ трех уровней мира – подземного, наземного и небесного.К столу в это время нельзя подавать рыбу, свинину или птицу. Женщины сидят за отдельным столом.Наиболее почетным считалась ночь на вторник праздничной недели. В эту ночь устраивалось обязательное жертвоприношение специально сваренным к празднику пивом.Всю остальную неделю осетины ходят в гости к соседям, друзьям и родственникам, устраивают народные гуляния с танцами и соревнованиями в джигитовке, ряжеными и другими развлечениями.В последний день праздничной недели устраивают проводы Джеоргуыбы, это также происходит в кругу семьи.В наши дни Джеоргуыба стал национальным осетинским праздником. В Осетии его праздную все, независимо от национальности. А за пределами региона праздник обычно объединяет всех осетин, всю общину или диаспору, живущую вдали от дома."Сохранились исторические факты, свидетельствующие о том, как осетины – участники Первой мировой войны – оказались в Австро-Венгрии в конце ноября. Чтобы отпраздновать священные дни, они обустроили небольшой холм под святилище Уастырджи и, находясь на фронте, отметили свой национальный праздник", – рассказывал Людвиг Чибиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, традиции, крым, крым многонациональный, год единства народов россии, инфографика
Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи
Праздник всех осетин Джеоргуыба
Одна из главных достопримечательностей Осетии – огромная фигура богатыря на коне, как будто вылетающая на коне из скалы. Этот памятник впечатляет всех без исключения гостей Осетии. Богатырь – это скульптурное воплощение главного осетинского святого, покровителя мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных, посредника между Богом и людьми – Уастырджи. Праздник в честь него отмечается в 20-х числах ноября, празднуется 7 дней и приходится на последнюю полную неделю ноября. Он является одним из главных в Осетии и называется Джеоргуыба. Даже месяц, на который выпадает празднование, называется "месяц Джеоргуыба", а неделя, в течение который проходит праздник, – "неделя Уастырджи".
Как отмечает осетинский этнолог, профессор Северо-Осетинского госуниверситета Вилен Уарзиати, Уастырджи – осетинский аналог святого Георгия.
"Название Уастырджи есть приспособленное к нормам осетинского языка имя Святого Георгия, вошедшее в аланско-осетинскую среду в период раннего знакомства и принятия христианства, произошедшего до первой четверти X века. Однако хорошо известно, что в христианской церкви, в частности греческой и русской, день Святого Георгия ежегодно отмечается 6 мая. В Осетии эта дата практически была неизвестна. Такое несовпадение дат дало основу для сомнений о единстве этого осетинского божества с христианством", – считает ученый.
При этом доказательством, что Уастырджи все же связан именно с христианским святым, профессор приводит тот факт, что праздник в честь Уастырджи именуется осетинами Джиоргуыба – названием, производным от одноименного грузинского Горгоба, то есть праздника в честь святого Георгия у грузин. В Грузии его отмечают дважды: первый раз в мае, а второй 23 ноября, в память мученической кончины святого.
Но есть и противоположное мнение: в образе Уастырджи следует видеть исключительно осетинское божество, считает этнограф Людвиг Чибиров.
Уастырджи представляется покровителем мужчин, всадником (часто пожилым, но крепким) на чудном белом коне. Уастырджи считается бичом воров, мошенников, клятвоприступников, убийц и покровителем честных людей и домашних животных. Он – единственный из пантеона, который общается с простым народом. Имя его часто произносится в клятвах и богословиях. Про него в Осетии сложено много легенд. Ни одно осетинское застолье, ни одно доброе начинание осетина не обходится без обращения к Уастырджи.
Праздник всегда наступает в понедельник. В предшествующее ему воскресенье каждая семья закалывает овцу или быка для жертвоприношения. Обычай сохраняется и сегодня, но жертвенных животных теперь забивают для больших застолий в сельской местности. Городские же семьи покупают на рынке уже разделанное мясо, чаще всего это три ребра. Их принято подавать на стол вареными.
В понедельник к столу подаются голова убитого животного, а также три пирога, называемых молитвенными. У национальных пирогов несколько начинок, но на Джеогурба в каждом доме готовят пироги только с сыром – уалибах. Старший в семье произносит слова благодарности, после чего приступают к празднованию.
В понедельник люди отмечают Джеоргуба дома. За столом собираются все члены семьи. Старший член семьи говорит тост за Всевышнего. Вторую рюмку выпивают за божественного посланника Уастырджи. К каждому из них во время произнесения тоста обращаются со словами, чтобы они сохранили всю семью в целом и каждого ее члена в частности. Каждый участник застолья должен съесть мясо и кусочек пирога.
Кроме обычных круглых осетинских пирогов в эти дни на столе бывают три треугольных пирога с сыром. Их подают так, чтобы получилась девятиконечная звезда. Это символ трех уровней мира – подземного, наземного и небесного.
К столу в это время нельзя подавать рыбу, свинину или птицу. Женщины сидят за отдельным столом.
Наиболее почетным считалась ночь на вторник праздничной недели. В эту ночь устраивалось обязательное жертвоприношение специально сваренным к празднику пивом.
Всю остальную неделю осетины ходят в гости к соседям, друзьям и родственникам, устраивают народные гуляния с танцами и соревнованиями в джигитовке, ряжеными и другими развлечениями.
В последний день праздничной недели устраивают проводы Джеоргуыбы, это также происходит в кругу семьи.
В наши дни Джеоргуыба стал национальным осетинским праздником. В Осетии его праздную все, независимо от национальности. А за пределами региона праздник обычно объединяет всех осетин, всю общину или диаспору, живущую вдали от дома.
"Сохранились исторические факты, свидетельствующие о том, как осетины – участники Первой мировой войны – оказались в Австро-Венгрии в конце ноября. Чтобы отпраздновать священные дни, они обустроили небольшой холм под святилище Уастырджи и, находясь на фронте, отметили свой национальный праздник", – рассказывал Людвиг Чибиров.
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