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Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи

Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Праздник всех осетин в честь посланника с небес Уастырджи

Одна из главных достопримечательностей Осетии – огромная фигура богатыря на коне, как будто вылетающая на коне из скалы. Этот памятник впечатляет всех без... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T19:47

2026-11-22T19:47

2026-11-22T19:47

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Одна из главных достопримечательностей Осетии – огромная фигура богатыря на коне, как будто вылетающая на коне из скалы. Этот памятник впечатляет всех без исключения гостей Осетии. Богатырь – это скульптурное воплощение главного осетинского святого, покровителя мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных, посредника между Богом и людьми – Уастырджи. Праздник в честь него отмечается в 20-х числах ноября, празднуется 7 дней и приходится на последнюю полную неделю ноября. Он является одним из главных в Осетии и называется Джеоргуыба. Даже месяц, на который выпадает празднование, называется "месяц Джеоргуыба", а неделя, в течение который проходит праздник, – "неделя Уастырджи".Как отмечает осетинский этнолог, профессор Северо-Осетинского госуниверситета Вилен Уарзиати, Уастырджи – осетинский аналог святого Георгия.При этом доказательством, что Уастырджи все же связан именно с христианским святым, профессор приводит тот факт, что праздник в честь Уастырджи именуется осетинами Джиоргуыба – названием, производным от одноименного грузинского Горгоба, то есть праздника в честь святого Георгия у грузин. В Грузии его отмечают дважды: первый раз в мае, а второй 23 ноября, в память мученической кончины святого.Но есть и противоположное мнение: в образе Уастырджи следует видеть исключительно осетинское божество, считает этнограф Людвиг Чибиров.Уастырджи представляется покровителем мужчин, всадником (часто пожилым, но крепким) на чудном белом коне. Уастырджи считается бичом воров, мошенников, клятвоприступников, убийц и покровителем честных людей и домашних животных. Он – единственный из пантеона, который общается с простым народом. Имя его часто произносится в клятвах и богословиях. Про него в Осетии сложено много легенд. Ни одно осетинское застолье, ни одно доброе начинание осетина не обходится без обращения к Уастырджи.Праздник всегда наступает в понедельник. В предшествующее ему воскресенье каждая семья закалывает овцу или быка для жертвоприношения. Обычай сохраняется и сегодня, но жертвенных животных теперь забивают для больших застолий в сельской местности. Городские же семьи покупают на рынке уже разделанное мясо, чаще всего это три ребра. Их принято подавать на стол вареными.В понедельник к столу подаются голова убитого животного, а также три пирога, называемых молитвенными. У национальных пирогов несколько начинок, но на Джеогурба в каждом доме готовят пироги только с сыром – уалибах. Старший в семье произносит слова благодарности, после чего приступают к празднованию.В понедельник люди отмечают Джеоргуба дома. За столом собираются все члены семьи. Старший член семьи говорит тост за Всевышнего. Вторую рюмку выпивают за божественного посланника Уастырджи. К каждому из них во время произнесения тоста обращаются со словами, чтобы они сохранили всю семью в целом и каждого ее члена в частности. Каждый участник застолья должен съесть мясо и кусочек пирога.Кроме обычных круглых осетинских пирогов в эти дни на столе бывают три треугольных пирога с сыром. Их подают так, чтобы получилась девятиконечная звезда. Это символ трех уровней мира – подземного, наземного и небесного.К столу в это время нельзя подавать рыбу, свинину или птицу. Женщины сидят за отдельным столом.Наиболее почетным считалась ночь на вторник праздничной недели. В эту ночь устраивалось обязательное жертвоприношение специально сваренным к празднику пивом.Всю остальную неделю осетины ходят в гости к соседям, друзьям и родственникам, устраивают народные гуляния с танцами и соревнованиями в джигитовке, ряжеными и другими развлечениями.В последний день праздничной недели устраивают проводы Джеоргуыбы, это также происходит в кругу семьи.В наши дни Джеоргуыба стал национальным осетинским праздником. В Осетии его праздную все, независимо от национальности. А за пределами региона праздник обычно объединяет всех осетин, всю общину или диаспору, живущую вдали от дома."Сохранились исторические факты, свидетельствующие о том, как осетины – участники Первой мировой войны – оказались в Австро-Венгрии в конце ноября. Чтобы отпраздновать священные дни, они обустроили небольшой холм под святилище Уастырджи и, находясь на фронте, отметили свой национальный праздник", – рассказывал Людвиг Чибиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, традиции, крым, крым многонациональный, год единства народов россии, инфографика