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Крымский "Байрон" Илья Сельвинский

Крымский "Байрон" Илья Сельвинский - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Крымский "Байрон" Илья Сельвинский

24 октября исполняется 128 лет со дня рождения русского и советского поэта, прозаика и драматурга, уроженца Крыма Ильи Сельвинского. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T13:41

2026-10-24T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. 24 октября исполняется 128 лет со дня рождения русского и советского поэта, прозаика и драматурга, уроженца Крыма Ильи Сельвинского.Илья (Карл) Львович Сельвинский родился в Симферополе в семье крымчаков. Отец будущего поэта, Лейба Эльшаелович (Лев Ильич) Селевинский, участвовал в Русско-турецкой войне 1877 года, затем стал преуспевающим торговцем мехами. Но в 1905 году он разорился, превратившись в простого скорняка. Семье, состоявшей, кроме отца и матери, из семерых детей, пришлось жить буквально впроголодь.В поисках работы отец перевез семью в Евпаторию. Там юный Илья учился в начальном училище, а с 1915 по 1919 год – в гимназии. В этот период начинающий литератор начал публиковать свои стихотворения, в частности, в газете "Евпаторийские новости".Он много читал, писал стихи и пьесы, активно участвовал в школьных концертах и литературных вечерах, за что среди гимназистов получил прозвище "Байрон". Помимо литературы, Илья увлекался спортом – плаваньем, греблей, вольной борьбой и джиу-джитсу.В 1918 году, будучи гимназистом, он стал бойцом Красной гвардии, участвовал в боях за Перекоп, где получил ранение и контузию.После выздоровления и окончания учебы в гимназии Илья в 1919 году отправился в Симферополь учиться на медицинском факультете Таврического университета. Подрабатывал грузчиком, натурщиком, судебным хроникером в газете, театральным актером, борцом в цирке, инструктором по плаванию.Параллельно Сельвинский помогал большевистскому подполью в Крыму, за что был арестован белогвардейской контрразведкой. Проведя в тюрьме около месяца и выйдя оттуда по ходатайству друзей, он вернулся в Евпаторию, на жизнь зарабатывал чернорабочим. Здесь, трудясь в отеле Дюльбер, он познакомился со многими известными артистами, литераторами, музыкантами, художниками и искусствоведами, которые принимали молодого поэта в свой круг.В 1923 году Сельвинский окончил факультет общественных наук 1-го Московского государственного университета. В Москве поэт стал председателем Литературного центра конструктивистов. По окончанию учебы начал работать инструктором Центросоюза по экспорту пушнины.В 1924 году он написал поэму "Улялаевщина", ее тема – борьба с бандами в степях, разгул бунтарской стихии и ее подавление. В 1926 году написал стихотворную повесть "Записки поэта". В этом же году вышел его первый сборник стихов "Рекорды", в который также вошли написанные в Крыму произведения.В 1928 году из под пера Сельвинского вышел советский роман в стихах "Пушторг". Его тема – борьба идейности и карьеризма, участие интеллигенции в послереволюционном строительстве, сатирическое осмеяние приспособленчества.Также Сельвинский пробовал себя в драматургии. Написал трагедию "Командарм-2" (1928), которая впоследствии была поставлена режиссером Всеволодом Мейерхольдом. В 1931 году вышла его сатирико-фантастическая драма "Пао-Пао" (1932), повествующая об орангутане, который благодаря коммунистам становится человеком.В 1930-1932 годах он работал сварщиком на "Электрозаводе", там также стал бригадиром литбригады, работником парткабинета. В качестве корреспондента "Правды" Илья Сельвинский в 1933 году участвовал в походе ледокола "Челюскин", на борту которого заканчивает написание пьесы "Умка — Белый медведь". В ней автор поднял тему интернационализма, развития малых народов. Сразу же после возвращения автора пьесу поставили в Москве и Ленинграде и оценили как одно из "крупнейших явлений советской поэзии последних лет".Впечатлениями от похода "Челюскина" также были навеяны эпопея "Челюскиниана" и роман "Арктика". В этих произведениях воплощены многолетние раздумья о смысле жизни, о личности и обществе, об индивидуальности и индивидуализме.В 1930-х годах поэт много путешествовал по Европе и Азии. В этот период он разрабатывал жанр исторической трагедии в стихах. В 1937 году Сельвинский закончил пьесу "Рыцарь Иоанн" – произведение о предводителе восстания времен Смутного времени Иване Болотникове. В 1940-м написана лирическая трагедия "Бабек" ("Орла на плече носящий"). В ней запечатлен образ героя азербайджанского народа Бабека в его борьбе с арабскими угнетателями.Особое место в жизни и творчестве Ильи Сельвинского занимают произведения военных лет. В годы Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом фронтовых газет "Сын Отечества", "Боевой натиск", "Вперед, к победе!", "На разгром врага". Воевал в звании батальонного комиссара, затем подполковника, в том числе в родном Крыму.В декабре 1941 года Сельвинский участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции. У Багеровского рва под Керчью, где фашисты расстреляли мирных жителей, Сельвинский написал ставшее знаменитым стихотворение "Я это видел!". К военному периоду творчества поэта относятся стихотворения и небольшие поэмы "Аджимушкай", "Баллада о ленинизме", "Фашизм", "Родина", "Кто мы?" и другие произведения.В годы войны получил две контузии и одно тяжелое ранение под Батайском. За боевую доблесть награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.После войны Сельвинский продолжил плодотворно работать в разных жанрах. В 1957 году он завершил написание своего основного труда – трилогии "Россия", над которой работал 15 лет. В этом драматическом эпосе отражены постоянно волновавшие автора раздумья об исторических судьбах страны.Еще одной значимой работой крымчанина стала трилогия "Ливонская война". В первой ее части, написанной в 1941-1944 годах, речь шла о победе над феодальной разобщенностью. Вторая часть – "От Полтавы до Гангута" – повествует об эпохе Петра I и осуществлении давней мечты о выходе России к морю. Последняя часть — пьеса в стихах "Большой Кирилл" – описывает эпоху Октябрьской революции.В послевоенные годы Сельвинский также издал роман "Арктика" (1960), книгу теоретических статей "Студия стиха" (1962), пьесу о Ленине "Человек выше своей судьбы" (1962), автобиографический роман "О, юность моя!" (1966). Вел творческий семинар в Литературном институте им. А.М. Горького и продолжал писать стихи.Умер Сельвинский в Москве 2 марта 1968 года в возрасте 68 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.В 1990 году в Бондарном переулке Симферополя был создан Дом-музей Ильи Сельвинского как отдел Крымского республиканского краеведческого музея.Материал подготовлен на основе открытых источниковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, илья сельвинский, крым, новости крыма, история, литература