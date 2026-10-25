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Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Путин рассказал о росте промышленного производства в России - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T15:08

2026-10-25T15:08

2026-10-25T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер отметил, что в последние годы промышленное производство в странах Европы снизилось, что ведет к драматическим для них последствиям. В частности, падение экономики Германии ведет к цепочке негативных последствий для всей экономики еврозоны."Если посмотреть по сравнению к 2021 году, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы – от 1,5% до 5,2% в ФРГ. А это ведущая экономика. Германия – локомотив, как всегда говорили", – сказал Путин.Кроме того, системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований. Тем временем внешний долг России составляет всего лишь 2,6% ВВП."Госдолг в такой стране, как Италия, составляет почти 139-140%. Для сравнения, у России внешний долг всего 2,6% (ВВП – ред.), а общий государственный долг – 17,5%", – подчеркнул Владимир Путин.Ранее политолог Вадим Колесниченко высказал мнение, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых антироссийских санкций, неофициальное названных "адскими", ударит по самим Штатам, а также по Европе, которая и без того уже обречена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война с Европой будет очень короткой – ЛавроГлобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнениеПарламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России

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новости, россия, владимир путин (политик), промышленность россии