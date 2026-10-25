https://crimea.ria.ru/20261025/dopolnitelnye-ogranicheniya-podachi-elektroenergii-budut-vvodit-v-yalte-1160499928.html

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводить в Ялте

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводить в Ялте - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводить в Ялте

В воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества, сообщила в своем канале в МАКС врио главы горадминистрации Светлана... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T11:32

2026-10-25T11:32

2026-10-25T11:32

ялта

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электросети

электричество

светлана шевченко

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества, сообщила в своем канале в МАКС врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.Она отметила, что сейчас специалисты устраняют последствия перепадов напряжения и оперативно ликвидируют локальные нарушения подачи электроэнергии.Ранее из-за скачков напряжения были повреждены телефонные линии Южных электрических сетей "Крымэнерго", но сейчас телефоны диспетчеров уже работают в штатном режиме, уточнила Шевченко.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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