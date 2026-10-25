Критический рост нагрузок: в Ялте вводят веерные отключения света
В Ялте вводят веерные отключения света из-за критического роста нагрузок на электросети
15:31 25.10.2026 (обновлено: 15:40 25.10.2026)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Большую Ялту
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, введут веерные отключения света, сообщила в своем канале в МАКС врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.
"В связи с критическим ростом нагрузок на электросети и риском выхода оборудования из строя энергосистема работает в напряженном режиме. Для предотвращения аварийных ситуаций сегодня, в 17:00, будет введено веерное отключение электроэнергии", – написала Шевченко.
Ранее Светлана Шевченко сообщала, что в воскресенье днем в Ялте будут вводиться дополнительные ограничения подачи электричества.
В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. В Ялте, Алупке и Кореизе также работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.