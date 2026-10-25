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532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 25.10.2026
532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T09:04
2026-10-25T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря.В воскресенье утром губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС сообщил, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября.В субботу силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, вооруженные силы россии, новости, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

532 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили за ночь над регионами России

09:04 25.10.2026 (обновлено: 09:12 25.10.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20:00 до 8:00, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря.
В воскресенье утром губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС сообщил, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября.
В субботу силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНовостиКрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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