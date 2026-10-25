https://crimea.ria.ru/20261025/532-ukrainskikh-bespilotnika-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1160498597.html

532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 25.10.2026

532 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T09:04

2026-10-25T09:04

2026-10-25T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря.В воскресенье утром губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в МАКС сообщил, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября.В субботу силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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