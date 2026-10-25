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ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
Операторы "Гераней" и экипаж Су-30СМ2 российских Вооруженных сил поразили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, в том числе носитель FPV-дронов – Минобороны... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T13:39
2026-10-25T13:39
2026-10-25T13:39
новости сво
черное море
вооруженные силы россии
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Операторы "Гераней" и экипаж Су-30СМ2 российских Вооруженных сил поразили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, в том числе носитель FPV-дронов – Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, безэкипажные катера, видео
ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео Минобороны