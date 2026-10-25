https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rossii-porazili-bezekipazhnye-katera-vsu-v-chernom-more--video-1160503520.html

ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео

ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 25.10.2026

ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео

Операторы "Гераней" и экипаж Су-30СМ2 российских Вооруженных сил поразили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, в том числе носитель FPV-дронов – Минобороны... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T13:39

2026-10-25T13:39

2026-10-25T13:39

новости сво

черное море

вооруженные силы россии

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Операторы "Гераней" и экипаж Су-30СМ2 российских Вооруженных сил поразили в Черном море безэкипажные катера ВСУ, в том числе носитель FPV-дронов – Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, безэкипажные катера, видео