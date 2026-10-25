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В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Также, по его... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T10:33
2026-10-25T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Также, по его словам, в городе пересмотрят и другие возможности снижения нагрузки на сеть.При этом технические возможности энергосистемы не позволяют гарантировать, что все ограничения удастся снять за счет только промышленных объектов и торговых центров, отметил Развожаев. И подчеркнул, что главная задача – максимально сохранить электроснабжение жилых домов."Однако заранее точно определить, какие именно адреса попадут под ограничения, сейчас технически невозможно: все зависит от текущей нагрузки и состояния энергосистемы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить электричеством как можно больше жилых домов и минимизировать неудобства для севастопольцев", – проинформировал губернатор. И обратился с просьбой при подаче электричества не включать все приборы сразу.Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электричество, электроэнергия, электросети, михаил развожаев, отключение электроэнергии
В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов

В Севастополе ограничили электроснабжение торговых центров и промышленных объектов

10:33 25.10.2026 (обновлено: 10:40 25.10.2026)
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Также, по его словам, в городе пересмотрят и другие возможности снижения нагрузки на сеть.
"Дал поручение максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров, а также пересмотреть другие возможности снижения нагрузки на сеть. Высвобождающиеся мощности необходимо в первую очередь направить в жилые дома. Это наш главный приоритет", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
При этом технические возможности энергосистемы не позволяют гарантировать, что все ограничения удастся снять за счет только промышленных объектов и торговых центров, отметил Развожаев. И подчеркнул, что главная задача максимально сохранить электроснабжение жилых домов.
"Однако заранее точно определить, какие именно адреса попадут под ограничения, сейчас технически невозможно: все зависит от текущей нагрузки и состояния энергосистемы. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить электричеством как можно больше жилых домов и минимизировать неудобства для севастопольцев", – проинформировал губернатор. И обратился с просьбой при подаче электричества не включать все приборы сразу.
Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.
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Новости СевастополяСевастопольЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
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