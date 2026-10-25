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Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область
Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область
Число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T10:47
2026-10-25T10:47
александр шуваев
белгородская область
белгород
новости
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев.Ранее Александр Шуваев сообщал, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.По его информации, в городе Белгороде погибли двое мужчин – один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторно.В Шебекинском округе в селе Вознесеновка погиб мужчина, еще один житель получил ранения. В городе Шебекино пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша.В Грайворонском округе в селе Замостье погиб мужчина. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка пострадала женщина, она находится на стационарном лечении в больнице.Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Силами ПВО сбито и подавлено 200 беспилотников.Удары наносились по городу Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам."Противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии. Также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – уточнил губернатор.В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в ОмскеКрылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы РоссииВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр шуваев, белгородская область, белгород, новости, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, атаки всу
Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область

При ударе ВСУ по Белгородской области погибли четыре человека

10:47 25.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев.
Ранее Александр Шуваев сообщал, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.
"Погибли четверо мирных жителей, ранения получили 19 человек, в том числе подросток 17 лет", – написал Шуваев.
По его информации, в городе Белгороде погибли двое мужчин – один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторно.
В Шебекинском округе в селе Вознесеновка погиб мужчина, еще один житель получил ранения. В городе Шебекино пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша.
В Грайворонском округе в селе Замостье погиб мужчина. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка пострадала женщина, она находится на стационарном лечении в больнице.
Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Силами ПВО сбито и подавлено 200 беспилотников.
Удары наносились по городу Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
"Противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии. Также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – уточнил губернатор.
В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА.
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Александр ШуваевБелгородская областьБелгородНовостиОбстрелы Белгородской областиАтака ВСУ на БелгородАтаки ВСУ
 
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