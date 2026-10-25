https://crimea.ria.ru/20261025/vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1160499260.html

Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T10:47

2026-10-25T10:47

2026-10-25T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев.Ранее Александр Шуваев сообщал, что один человек погиб и 14 ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. После атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.По его информации, в городе Белгороде погибли двое мужчин – один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторно.В Шебекинском округе в селе Вознесеновка погиб мужчина, еще один житель получил ранения. В городе Шебекино пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша.В Грайворонском округе в селе Замостье погиб мужчина. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка пострадала женщина, она находится на стационарном лечении в больнице.Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Силами ПВО сбито и подавлено 200 беспилотников.Удары наносились по городу Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам."Противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии. Также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – уточнил губернатор.В течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России сбиты 532 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание возникло в попавшем под атаку БПЛА логистическом центре Ozon в ОмскеКрылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы РоссииВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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