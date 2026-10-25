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Умер Миша Маваши
Умер Миша Маваши - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Умер Миша Маваши
Основатель движения "Северный человек" и бывший рэпер Миша Маваши умер в возрасте 41 года, сообщил его представитель. РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T12:27
2026-10-25T12:27
2026-10-25T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Основатель движения "Северный человек" и бывший рэпер Миша Маваши умер в возрасте 41 года, сообщил его представитель.Михаил Маваши (Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года. С 2009 года занимался музыкой. В 2014 году основал сайд-проект "ЦельРазгром", за время его существования выпустил два альбома. Спустя четыре года создал музыкальный коллектив "МАВАШИ group".Артист выступал в поддержку проведения специальной военной операции. В конце 2022 года основал движение "Северный человек" с целью консолидации славян и помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года совершил поездку в зону боевых действий и доставил гуманитарную помощь российским военным.В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Основатель движения "Северный человек" и бывший рэпер Миша Маваши умер в возрасте 41 года, сообщил его представитель.
"Вынужден сообщить, что у нас произошла трагедия. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24 на 25 октября, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации", – сказал его представитель на видео, опубликованном в Telegram-канале
исполнителя.
Михаил Маваши (Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года. С 2009 года занимался музыкой. В 2014 году основал сайд-проект "ЦельРазгром", за время его существования выпустил два альбома. Спустя четыре года создал музыкальный коллектив "МАВАШИ group".
Артист выступал в поддержку проведения специальной военной операции. В конце 2022 года основал движение "Северный человек" с целью консолидации славян и помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года совершил поездку в зону боевых действий и доставил гуманитарную помощь российским военным.
В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества.
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