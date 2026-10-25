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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены люди

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены люди - РИА Новости Крым, 25.10.2026

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены люди

Три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь", сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T11:59

2026-10-25T11:59

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь", сообщил в своем канале в МАКС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в момент атаки в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров.Все пострадавшие доставлены в больницу. Остальные пассажиры не пострадали, уточнил губернатор.Ранее Александр Шуваев сообщал, что один человек погиб и 14 были ранены после массированной атаки ВСУ на Белгород в ночь на воскресенье, 25 октября. Затем число погибших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось до четырех человек. Также выросло число пострадавших с 14 до 19 человек.Также 20 октября четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" на участке дороги Луганск – Перевальск.16 октября ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и были ранены 10 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

запорожская область

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москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгений балицкий, автобус, запорожская область, мелитополь, москва, атаки всу