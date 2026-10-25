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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Армия России за сутки на разных участках фронта продвинулась вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял еще 1145 боевиков. Это следует из... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T14:54
2026-10-25T14:54
новости сво
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сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Армия России за сутки на разных участках фронта продвинулась вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял еще 1145 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял более 165 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три автомобиля.Подразделения войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 40 боевиков, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.Средствами ПВО сбиты 1072 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России ликвидировали 532 украинских БПЛА. Также ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе ЗапорожьяАрмия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВОШтурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО – в зоне спецоперации за сутки ликвидированы 1145 киевских боевиков

14:54 25.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Армия России за сутки на разных участках фронта продвинулась вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял еще 1145 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял более 165 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию.
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три автомобиля.
Подразделения войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 40 боевиков, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.
Средствами ПВО сбиты 1072 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России ликвидировали 532 украинских БПЛА. Также ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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