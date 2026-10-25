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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Армия России за сутки на разных участках фронта продвинулась вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял еще 1145 боевиков. Это следует из... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T14:54

2026-10-25T14:54

2026-10-25T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Армия России за сутки на разных участках фронта продвинулась вперед, заняла более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял еще 1145 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял более 165 солдат, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три автомобиля.Подразделения войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 40 боевиков, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.Средствами ПВО сбиты 1072 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, а также другими регионами России ликвидировали 532 украинских БПЛА. Также ВС РФ ударили по распределительному и логистическим центрам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе ЗапорожьяАрмия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВОШтурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу