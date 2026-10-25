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В Севастополе ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
В воскресенье, 25 октября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T09:43
2026-10-25T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 25 октября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что такая мера является вынужденной. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. График отключения света: "3 через 3". До 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди, уточнили в "Севастопольэнерго".В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.По информации губернатор Севастополя Михаила Развожаева, в регионе работает порядка 40% вышек связи. Когда отключают свет – обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов.Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

09:43 25.10.2026 (обновлено: 10:00 25.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 25 октября, в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".

"В 09:03 25 октября по команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера является вынужденной. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. График отключения света: "3 через 3". До 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди, уточнили в "Севастопольэнерго".
"Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", – добавили в компании.
В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.
По информации губернатор Севастополя Михаила Развожаева, в регионе работает порядка 40% вышек связи. Когда отключают свет – обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов.
Новые пункты содействия населению в период отключения электроэнергии открылись в Севастополе в Казачьей бухте, Ленинском районе и на Северной стороне, сообщали ранее в пресс-службе правительства города.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева также сообщила, что в городе-курорте в здании администрации открылся центр содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
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