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Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон

Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон

У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал... РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T12:20

2026-10-25T12:20

2026-10-25T12:20

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крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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