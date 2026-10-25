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Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T12:20
2026-10-25T12:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон

Крымский мост после открытия движения – проезда ждут более 700 автомобилей

12:20 25.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода скопились автомобильные очереди после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении по состоянию на 12 часов воскресенья.

Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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