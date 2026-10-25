Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261025/putin-raskritikoval-reshenie-evropy-zapretit-vse-rossiyskoe-1160504810.html
Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское
Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское
Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T14:43
2026-10-25T14:43
владимир путин (политик)
мнения
россия
европа
европейский союз (ес)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111619/11/1116191150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1184a761ea98429a1a132eae454f9ad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Тем самым Европа сама себя отрезала от российского рынка и его энергоносителей, отметил президент.Владимир Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств."У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные", – добавил президент России.Вместе с тем Европа по-прежнему получает немало энергоносителей из России. Президент отметил, что на европейском рынке российский сжиженный природный газ занимает 20%. "Это приличный сегмент рынка", – подчеркнул Путин.Ранее сообщалось, что запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Такой вывод содержит доклад Европейской счетной палаты.По данным ЕК, доля российского газа в импорте Еврсоюза снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. ЕС планирует с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризисаРоссия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью АтлантикиПутин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111619/11/1116191150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2cacc65eb63e0cba10c4493b1d80fcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), мнения, россия, европа, европейский союз (ес)
Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское

Европа сама себя отрезала от российских энергоносителей – Путин

14:43 25.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Политика в отношении России - все запретить, все, что из России. Это глупо. Мы же ничего не запрещали", – приводит слова президента РИА Новости.
Тем самым Европа сама себя отрезала от российского рынка и его энергоносителей, отметил президент.
Владимир Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств.
"У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные", – добавил президент России.
Вместе с тем Европа по-прежнему получает немало энергоносителей из России. Президент отметил, что на европейском рынке российский сжиженный природный газ занимает 20%. "Это приличный сегмент рынка", – подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Такой вывод содержит доклад Европейской счетной палаты.
По данным ЕК, доля российского газа в импорте Еврсоюза снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. ЕС планирует с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от него.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризиса
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации
 
Владимир Путин (политик)МненияРоссияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Путин прокомментировал беспорядки в Европе
15:46Увеличилось число погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле
15:31Критический рост нагрузок: в Ялте вводят веерные отключения света
15:22В Китае произошло сильное землетрясение
15:08Путин рассказал о росте промышленного производства в России
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:43Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское
14:14Рекордные ливни в Крыму и переговоры Путина с Уиткоффом – топ недели
13:39ВС России поразили безэкипажные катера ВСУ в Черном море – видео
13:03Ушаков рассказал о переговорах по Украине
12:45В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
12:27Умер Миша Маваши
12:20Крымский мост после открытия движения: сотни машин ждут проезда с двух сторон
11:59ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены люди
11:51Движение по Крымскому мосту открыли
11:32Дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводить в Ялте
11:14Проезд по Крымскому мосту закрыт
10:47Выросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область
10:33В Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
10:29ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья
Лента новостейМолния