https://crimea.ria.ru/20261025/putin-raskritikoval-reshenie-evropy-zapretit-vse-rossiyskoe-1160504810.html

Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское

Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Путин раскритиковал решение Европы запретить все российское

Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T14:43

2026-10-25T14:43

2026-10-25T14:43

владимир путин (политик)

мнения

россия

европа

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Решение Европы запретить все российское и отрезать себя от российского рынка было глупостью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Тем самым Европа сама себя отрезала от российского рынка и его энергоносителей, отметил президент.Владимир Путин рассказал, что некоторые компании "чуть не плакали", уходя из России под давлением западных правительств."У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить. Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные", – добавил президент России.Вместе с тем Европа по-прежнему получает немало энергоносителей из России. Президент отметил, что на европейском рынке российский сжиженный природный газ занимает 20%. "Это приличный сегмент рынка", – подчеркнул Путин.Ранее сообщалось, что запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Такой вывод содержит доклад Европейской счетной палаты.По данным ЕК, доля российского газа в импорте Еврсоюза снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. ЕС планирует с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризисаРоссия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью АтлантикиПутин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), мнения, россия, европа, европейский союз (ес)