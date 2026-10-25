https://crimea.ria.ru/20261025/vs-rf-udarili-po-vantovomu-mostu-v-rayone-zaporozhya-1160499032.html
ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья
ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья - РИА Новости Крым, 25.10.2026
ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья
РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T10:29
2026-10-25T10:29
2026-10-25T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Материал дополняется
ВС РФ ударили по вантовому мосту в районе Запорожья
Удар по вантовому мосту в районе Запорожья нанесли российские военные
10:29 25.10.2026 (обновлено: 10:32 25.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.