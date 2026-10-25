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Ушаков рассказал о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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Ушаков рассказал о переговорах по Украине
Ушаков рассказал о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2026
Ушаков рассказал о переговорах по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является... РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T13:03
2026-10-25T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер", отметил он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября. Представитель Кремля напомнил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако украинская сторона сорвала эту договоренность."Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник (День народного единства). После этого мы будем готовы возобновить переговоры", – отметил помощник президента.Ранее Ушаков сообщил, что в качестве возможной площадки для трехсторонних консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.Также помощник президента отметил, что сейчас общий политический фон в США крайне неблагоприятен для России. Вместе с тем администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать и с ней лучше взаимодействовать.По словам Ушакова, мирное соглашение России и Украины необходимо еще доработать. Ключевым вопросом в теме украинского урегулирования должна стать вовлеченность Европы в конфликт и усилия европейских стран по поддержке Киева.Ранее сообщалось, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.21 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Треxсторонняя встреча Россия - Китай - США может приблизить окончание конфликта на УкраинеПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и КитаяРоссия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
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новости, россия, юрий ушаков, сша, европа, переговоры, украина
Ушаков рассказал о переговорах по Украине

Ушаков: Россия готова возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

13:03 25.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер", отметил он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер", – приводит слова Ушакова РИА Новости.

По словам Юрия Ушакова, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября. Представитель Кремля напомнил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако украинская сторона сорвала эту договоренность.
"Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник (День народного единства). После этого мы будем готовы возобновить переговоры", – отметил помощник президента.
Ранее Ушаков сообщил, что в качестве возможной площадки для трехсторонних консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.
Также помощник президента отметил, что сейчас общий политический фон в США крайне неблагоприятен для России. Вместе с тем администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать и с ней лучше взаимодействовать.
По словам Ушакова, мирное соглашение России и Украины необходимо еще доработать. Ключевым вопросом в теме украинского урегулирования должна стать вовлеченность Европы в конфликт и усилия европейских стран по поддержке Киева.
"Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и, может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер", – отметил он.
Ранее сообщалось, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
21 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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НовостиРоссияЮрий УшаковСШАЕвропаПереговорыУкраина
 
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