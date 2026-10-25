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В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго". РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T12:45
2026-10-25T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго".Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымтеплокоммунэнерго, водоснабжение, электроэнергия, электросети, электричество, крым, новости крыма
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды

В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды

12:45 25.10.2026
 
© РИА Новости. Яков Андреев / Перейти в фотобанкВодопроводный кран. Архивное фото
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© РИА Новости. Яков Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго".
"В связи с перебоями подачи электроэнергии на котельные возможны ограничения в подаче ГВС (горячее водоснабжение – ред.)", – сказано в сообщении.
Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.
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КрымтеплокоммунэнергоВодоснабжениеЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоКрымНовости Крыма
 
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