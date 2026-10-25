https://crimea.ria.ru/20261025/v-krymu-iz-za-pereboev-so-svetom-vozmozhny-ogranicheniya-podachi-goryachey-vody-1160501916.html
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго". РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T12:45
2026-10-25T12:45
2026-10-25T12:45
крымтеплокоммунэнерго
водоснабжение
электроэнергия
электросети
электричество
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110947/14/1109471487_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_84dc4202131da6f49506e0b1b1b3b234.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго".Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110947/14/1109471487_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_8bb927b1569392349e05f73ad4e2d7cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымтеплокоммунэнерго, водоснабжение, электроэнергия, электросети, электричество, крым, новости крыма
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды
В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды