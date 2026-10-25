https://crimea.ria.ru/20261025/v-krymu-iz-za-pereboev-so-svetom-vozmozhny-ogranicheniya-podachi-goryachey-vody-1160501916.html

В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды

В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды - РИА Новости Крым, 25.10.2026

В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды

В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго". РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T12:45

2026-10-25T12:45

2026-10-25T12:45

крымтеплокоммунэнерго

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму из-за перебоев со светом возможны ограничения подачи горячей воды, сообщили в "Крымтеплокомунэнерго".Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтеплокоммунэнерго, водоснабжение, электроэнергия, электросети, электричество, крым, новости крыма