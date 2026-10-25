https://crimea.ria.ru/20261025/v-kitae-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1160505309.html
В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:22
2026-10-25T15:22
2026-10-25T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу – как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков.В понедельник землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии.Неделю назад в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, китай, природа, стихия, землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение
Сильное землетрясение магнитудой 5.9 произошло в Китае