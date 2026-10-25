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В Китае произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 25.10.2026
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В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 25.10.2026
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости Крым, 25.10.2026
2026-10-25T15:22
2026-10-25T15:22
новости
китай
природа
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу – как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков.В понедельник землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии.Неделю назад в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/mif-ili-realnost-vliyaet-li-solntse-na-chislo-zemletryaseniy-v-krymu-1159744394.html
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60
новости, китай, природа, стихия, землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 5.9 произошло в Китае

15:22 25.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по московскому времени в 217 километрах от Нагчу с населением около 30 тысяч человек и 421 километре от Лхасы с населением около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу – как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали. Землетрясение в Тибетском автономном районе Китая вызвало более 400 афтершоков.
В понедельник землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии.
Неделю назад в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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