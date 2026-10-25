https://crimea.ria.ru/20261025/rekordnye-livni-v-krymu-i-peregovory-putina-s-uitkoffom--top-nedeli-1160462534.html

Рекордные ливни в Крыму и переговоры Путина с Уиткоффом – топ недели

Рекордные ливни в Крыму и переговоры Путина с Уиткоффом – топ недели - РИА Новости Крым, 25.10.2026

Рекордные ливни в Крыму и переговоры Путина с Уиткоффом – топ недели

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах РИА Новости Крым, 25.10.2026

2026-10-25T14:14

2026-10-25T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах на Украине и территориальный вопрос. Паводки на Южном берегу Крыма и ликвидация их последствий. Крупна схема хищения выплат у участников СВО. Землетрясение в Черном море у берегов Ялты.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и УиткоффаВ Санкт-Петербурге в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Стороны коснулись тем украинского урегулирования, ситуации на ближнем востоке, оценили первые итоги дизельной сделки, проговорили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе – в сфере экономики.После переговоров помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине.Также Ушаков выразил мнение, что в вопросе оценок перспектив трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию главным сейчас является возобновление контактов. А первый после перерыва раунд переговоров будет носить "пристрелочный характер".Выборы на Украине и территориальный вопросВыборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий, заявил на этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC. Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.Еще одно заявление Зеленского иностранным СМИ коснулось территориальной темы. Глава киевского режима ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий.Говорить о каких-то территориальных потерях Украины неуместно, так как утраченные ею регионы являются землями исторической России, прокомментировал тему президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Паводки на Южном берегу КрымаСильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков – подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В Алупке из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали. В Большой Ялте были подтоплены 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце".Хищения у участников СВО бандой мошенниковВ РФ пресекли крупную схему хищения выплат у участников СВО, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.Злоумышленники искали в интернете желающих заключить контракт с Минобороны, представлялись волонтерами МО, под предлогом помощи в подготовке документов оформляли доверенности, на их основании заключали от имени доверителей фиктивные браки и совершали различные сделки без их ведома. Кроме того, получали доступ к банковским картам жертв. Средний ущерб по каждому эпизоду – 900 тысяч рублей, 13 человек задержаны в четырех регионах страны, открыто сразу несколько уголовных дел.Землетрясение у берегов ЯлтыВ минувшие выходные в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3. Как сообщали сейсмологи, очаг был расположен в 18 километрах от Ялты на глубине 26 километров. Землетрясение было зафиксировано всеми станциями крымской сети. Интенсивность на побережье была ниже предела чувствительности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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