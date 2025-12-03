Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов, днем от +10 до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +14 градусов и ночью местами пройдут небольшие дожди

00:01 03.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман, днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+14, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов, днем от +10 до +14.
