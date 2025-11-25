https://crimea.ria.ru/20251125/lavrov-rasskazal-o-popytkakh-zapada-zaverbovat-rossiyskikh-diplomatov-1151172750.html
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T16:29
2025-11-25T16:29
2025-11-25T16:29
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149790747_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_1da874ee02b8c447b8545c3218480ebe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".По его словам, за все время кризиса в отношениях РФ с Западом коллектив МИД России проявил сплоченность.Глава МИД РФ подчеркнул, что война, развязанная против России Западом через Украину, "сплотила наш народ и позволила "очиститься" от тех, кто был неискренен в своих отношениях с Родиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149790747_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_89230140e09f0865fb87add7e098f76e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
Западным спецслужбам удалось лишь раз завербовать российского дипломата – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
По его словам, за все время кризиса в отношениях РФ с Западом коллектив МИД России проявил сплоченность.
"Многие рассчитывали, что кто-то убежит, "позарится" на какие-то "посулы". "Посулов" было много, специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов. Есть только один случай, когда эти попытки увенчались успехом. Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нем не вспоминает", – сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что война, развязанная против России Западом через Украину, "сплотила наш народ и позволила "очиститься" от тех, кто был неискренен в своих отношениях с Родиной".
"Точно так же коллектив Министерства иностранных дел сплочен, эффективен и нацелен на результаты. Всегда чувствуем поддержку нашего президента, который и определяет внешнюю политику, проводимую нами на различных направлениях международной жизни", – добавил глава ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.