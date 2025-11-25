https://crimea.ria.ru/20251125/lavrov-rasskazal-o-popytkakh-zapada-zaverbovat-rossiyskikh-diplomatov-1151172750.html

Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов

Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T16:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".По его словам, за все время кризиса в отношениях РФ с Западом коллектив МИД России проявил сплоченность.Глава МИД РФ подчеркнул, что война, развязанная против России Западом через Украину, "сплотила наш народ и позволила "очиститься" от тех, кто был неискренен в своих отношениях с Родиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

