Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
сергей лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".По его словам, за все время кризиса в отношениях РФ с Западом коллектив МИД России проявил сплоченность.Глава МИД РФ подчеркнул, что война, развязанная против России Западом через Украину, "сплотила наш народ и позволила "очиститься" от тех, кто был неискренен в своих отношениях с Родиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей лавров
Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов

16:29 25.11.2025
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Западные спецслужбы не раз пытались завербовать российских дипломатов, но вышло у них это лишь единожды, сейчас о том человеке ничего неизвестно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
По его словам, за все время кризиса в отношениях РФ с Западом коллектив МИД России проявил сплоченность.
"Многие рассчитывали, что кто-то убежит, "позарится" на какие-то "посулы". "Посулов" было много, специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов. Есть только один случай, когда эти попытки увенчались успехом. Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нем не вспоминает", – сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что война, развязанная против России Западом через Украину, "сплотила наш народ и позволила "очиститься" от тех, кто был неискренен в своих отношениях с Родиной".
"Точно так же коллектив Министерства иностранных дел сплочен, эффективен и нацелен на результаты. Всегда чувствуем поддержку нашего президента, который и определяет внешнюю политику, проводимую нами на различных направлениях международной жизни", – добавил глава ведомства.
