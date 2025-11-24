Рейтинг@Mail.ru
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
В понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском...
2025-11-24T00:01
2025-11-24T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем от +11 до 15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251123/anomalno-teplyy-noyabr-v-krymu---budet-li-sneg-zimoy-1151116872.html
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник похолодает до +15 градусов и пройдут дожди с усилением ветра

00:01 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем от +11 до 15 градусов.
