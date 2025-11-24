https://crimea.ria.ru/20251124/pokholodanie-s-dozhdyami-i-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1151069909.html
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
В понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском...
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем от +11 до 15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник похолодает до +15 градусов и пройдут дожди с усилением ветра