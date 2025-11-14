https://crimea.ria.ru/20251114/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-v-pyatnitsu-vysotnyy-tsiklon-1150879337.html

Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон

В последний день рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью местами прольются дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В последний день рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью местами прольются дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, туман; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +11...13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

