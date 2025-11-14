Рейтинг@Mail.ru
Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
В последний день рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью местами прольются дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2025-11-14T00:01
2025-11-13T15:02
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
новости крыма
симферополь
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В последний день рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью местами прольются дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, туман; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +11...13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон

00:01 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В последний день рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью местами прольются дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Высотный циклон, расположенный над полуостровом, обеспечит неустойчивый характер погоды. Ночью и утром небольшой дождь, в южных и восточных районах умеренный; днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +11…14, в горах +4…9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, туман; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +11...13.
