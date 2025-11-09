https://crimea.ria.ru/20251109/novosti-svo-poteri-sredi-boevikov-vsu-za-sutki-prevysili-1300-chelovek-1150762951.html

Новости СВО: потери среди боевиков ВСУ за сутки превысили 1300 человек

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью... РИА Новости Крым, 09.11.2025

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Также были сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен, потери противника составили 1330 человек за сутки, сообщают в Минобороны.При этом в течение суток в районе населенного пункта Красноармейск и Димитров в ДНР были уничтожены более 275 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка "Акация"."Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции", - говорится в доведенной информации.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое Запорожской области, Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области.Также подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 95 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области.Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли поражение в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина и Кондратовка Сумской области и в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Там потери армии Украины составили более 160 военнослужащих, а также техника и склады.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Куриловка, Богуславка, Кицевка, Березовка Харьковской области, Яровая, Диброва и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженного противника."Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.", - оперируют цифрами в минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Константиновка, Закотное, Степановка, Славянск, Северск, Иванополье, Софиевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Там противник потерял до 130 военнослужащих, технику, в том числе иностранного производства, склады горючего и боеприпасов.В районах населенных пунктов Гришино, Димитров, Розы Люксембург, Артемовка, Родинское, Торецкое, Котлино, Белицкое Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области, в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики потери ВСУ в людской силе составили более 160 военнослужащих.Также за сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, а в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, техника и боеприпасы.На "Южном" направлении ВСУ после того, как наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции, недосчитались 130 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.Было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах и поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.Кроме того, средства противовоздушной обороны армии России сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина