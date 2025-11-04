https://crimea.ria.ru/20251104/na-ukraine-razbity-tsekh-snaryadov-dlya-artillerii-i-obekty-energetiki-1150651324.html
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 04.11.2025
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о серии взрывов в Одессе и повреждении объектов энергетической инфраструктуры и порта.
12:56 04.11.2025 (обновлено: 13:56 04.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке оборонного ведомства во вторник.
Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о серии взрывов в Одессе и повреждении объектов энергетической инфраструктуры и порта.
