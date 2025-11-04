https://crimea.ria.ru/20251104/na-ukraine-razbity-tsekh-snaryadov-dlya-artillerii-i-obekty-energetiki-1150651324.html

На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики

На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 04.11.2025

На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики

На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T12:56

2025-11-04T12:56

2025-11-04T13:56

украина

удары по украине

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_24a0d2941ac77da2a5e1fcb4b7b77ae5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о серии взрывов в Одессе и повреждении объектов энергетической инфраструктуры и порта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, министерство обороны рф