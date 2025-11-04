Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/na-ukraine-razbity-tsekh-snaryadov-dlya-artillerii-i-obekty-energetiki-1150651324.html
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 04.11.2025
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T12:56
2025-11-04T13:56
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_24a0d2941ac77da2a5e1fcb4b7b77ae5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о серии взрывов в Одессе и повреждении объектов энергетической инфраструктуры и порта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bf733a9e39591ad15b4caf63ea1fd548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, министерство обороны рф
На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики

Ударами по Украине сегодня разбит цех артиллерийских снарядов и объекты энергетики

12:56 04.11.2025 (обновлено: 13:56 04.11.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На Украине разбиты объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке оборонного ведомства во вторник.

Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о серии взрывов в Одессе и повреждении объектов энергетической инфраструктуры и порта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартире
14:32Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
14:17В Севастополе полностью закрыли проезд по улице Крестовского
14:04Крымский мост сейчас – пробки выросли вдвое
13:51В подконтрольной Киеву части Донбасса задержан митрополит УПЦ
13:37Киев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны
13:18В России появится дорожная карта по производству редких металлов
13:04У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
12:56На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
12:50Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
12:30Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
12:22Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
12:09В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться
11:52Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
11:38Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
11:23Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
11:04ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
10:57Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
10:45Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
10:39Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
Лента новостейМолния