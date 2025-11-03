https://crimea.ria.ru/20251103/kak-nayti-vsekh-bronzovykh-kotov-evpatorii---foto--1150633018.html

Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. У жителей и гостей Евпатории новое развлечение - найти кота. Точнее - десять бронзовых статуэток. Фигурки установили в октябре рядом с главными туристическими объектами города. Каждый бронзовый персонаж символизирует какую-либо традицию или профессию. Корреспонденты РИА Новости Крым тоже решили отыскать бронзовых “пушистиков”.Выйдя из электрички, не теряем время - сразу на поиски. Одна пересадка на трамвае, и мы на месте: район набережной имени Терешковой. Интернет гласит: здесь можно найти сразу трех котов.Первый нашелся быстро - стоило только направиться в сторону моря. На парапете греется на солнышке кот-путешественник. К нему уже спешат женщина с коляской и мальчик лет семи. “Вот он! - радостно кричит малыш и ждет, когда мама сделает фото, попутно сообщает: “А еще возле колонн есть, нам сказали.” Женщина показывает направление: “Вон там, возле ротонды должен быть, но мы еще не видели.” Взрослым нравится отыскивать скульптуры ничуть не меньше, чем детям.Направляемся к ротонде, только она здесь не одна. У ближайшей две женщины внимательно осматривают местность - тоже в поиске бронзовой фигурки. Разочарованно разводят руками: кота здесь нет. Делятся секретом: “К колоннам в начале парка не ходите, мы там были, тоже ничего не нашли.”Кот Геракл расположился у третьей ротонды.Преходим дорогу - пора отправляться в исторический центр. Тут буквально сразу возле перехода, на углу здания, бронзовый кот с самоваром - зазывает на чаепитие.Но пить чай некогда - совсем рядом следующая фигурка. Кот-экскурсовод расположился возле дома Семена Дувана. Обычно здесь начинаются экскурсии по исторической части города.Прежде чем нырнуть в уютные улочки Старого города, направимся к Текие Дервишей. Проходим в одну сторону, в другую, внимательно смотря под ноги, чем явно привлекаем внимание продавщицы сувениров, но кота не находим. Сдаюсь, делаю несколько шагов в сторону от достопримечательности и вот он - музыкант.Дальше - путь через Гезлевские ворота. Площадь возле Купеческой синагоги - такая шумная и многолюдная летом - сейчас кажется просторной и тихой. Открыто всего несколько сувенирных лавочек. А рядом с синагогой трудится кот-гончар.Следующий пункт маршрута - Турецкие бани. Указатели подсказывают направление. Гулять осенью по старинным улочкам - одно удовольствие: нет летнего зноя. Еще один поворот и цель достигнута. “Вот он - кот-банщик. Мы нашли уже семь,” - говорит рядом стоящая женщина своей подруге.А рядом синагога Егия-Капай. Проходим через дворик, на стуле отдыхает большой пушистый черный кот, окидывая суетящихся туристов равнодушным взглядом. А у входа на территорию синагоги кот бронзовый - играет на скрипке.Коты в Старом городе найдены. Следующий ждет в порту. Снова путь на набережную. Несмотря на ветер, солнце пригревает, у моря гуляют люди, лебеди подходят очень близко - привыкли, что их кормят. В порту рыбаки надеются на улов, а неподалеку бронзовый котик. Ему уже повезло поймать рыбок.Остался последний - кот-ученый возле библиотеки имени Пушкина. Решено идти пешком. Погода хорошая, да и расстояние позволяет. Фигурку находим не сразу: котик притаился на клумбе среди цветов.Вот и найдены все десять бронзовых котов. А уж сколько в этот день встретилось настоящих пушистиков - не сосчитать. Кажется, коты - действительно негласный символ города.В каких еще городах есть своя серия мини-скульптурБронзовые фигурки есть в нескольких городах России. В 2018 году в Симферополе начали устанавливать маленьких пчел - символ города, изображенный на гербе, проект продолжается по сей день. В том же году в Калининграде появились хомлины - забавные человечки. Позже идею подхватили и в других городах. Например, в Ярославле есть медведики, в Костроме - зайцы, в Калуге - маленькие космонавты, а в Рязани к делу подошли с юмором и в качестве мини-скульптур выбрали грибы с глазами - согласно известной частушке.В Евпатории фигурки котов установили в рамках проекта Школа юного экскурсовода "В поисках культурных артефактов". Задача - увлечь школьников историей родного края. Участники Школы смогут освоить азы профессии и разработать детскую экскурсию по историческому центру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

