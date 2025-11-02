Рейтинг@Mail.ru
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251102/zapadnaya-frontalnaya-sistema-idet-v-krym-kakuyu-pogodu-zhdat-na-nedele-1150579463.html
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе
Погода в Крыму на следующей неделе будет иметь переменчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T20:32
2025-11-02T19:48
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
крымская погода
погода
новости крыма
прогноз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на следующей неделе будет иметь переменчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Начало недели, по словам специалиста, будет комфортным. Из-за западной периферии антициклона в понедельник будет много солнца. Утром +4…+7, днем +16…+19.Во вторник облаков прибавится, фон атмосферного давления начнет понижаться, ночью +5…+8, днем +14…+17.В четверг и пятницу эхом уходящего фронта еще кое-где отзовутся короткие дожди, уточнил он. Интенсивность их будет небольшой – от 6 до 1,4 мм, температура в темное время суток от +4 до +8, а днем +11..+14 градусов.Уже ближе к выходным, по прогнозу метеоролога, инициативу вновь перехватит очаг высокого давления, погода наладится и следующие суббота и воскресенье ночью будет +5...+8, а днем +12… +15, что четко соответствует норме климата, который предписан многолетними наблюдениями для начала ноября.
https://crimea.ria.ru/20251101/bez-snega-i-ledyanykh-dozhdey-kakim-budet-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1150582093.html
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе

Переменчивая погода ждет Крым в первую неделю ноября – прогноз от ФОБОС

20:32 02.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на следующей неделе будет иметь переменчивый характер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Начало недели, по словам специалиста, будет комфортным. Из-за западной периферии антициклона в понедельник будет много солнца. Утром +4…+7, днем +16…+19.
Во вторник облаков прибавится, фон атмосферного давления начнет понижаться, ночью +5…+8, днем +14…+17.
"К среде подберется с запада фронтальная система, она принесет уплотнение облаков, пройдут дожди, местами интенсивностью до 8-9 литров дождевой воды на метр квадратный улиц Симферополя. Ночью +6...+9, а днем свежее из-за дождей: +10…+13 градусов. Среда будет самым дождливым и ненастным днем предстоящей семидневки", – отметил Тишковец
В четверг и пятницу эхом уходящего фронта еще кое-где отзовутся короткие дожди, уточнил он. Интенсивность их будет небольшой от 6 до 1,4 мм, температура в темное время суток от +4 до +8, а днем +11..+14 градусов.
Уже ближе к выходным, по прогнозу метеоролога, инициативу вновь перехватит очаг высокого давления, погода наладится и следующие суббота и воскресенье ночью будет +5...+8, а днем +12… +15, что четко соответствует норме климата, который предписан многолетними наблюдениями для начала ноября.
