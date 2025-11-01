https://crimea.ria.ru/20251101/novosti-svo-poteri-kieva-za-sutki-sostavili-bolee-1300-boevikov-1150604114.html

Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков

Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Новости СВО: потери Киева за сутки составили более 1300 боевиков

ВСУ за сутки потеряли более 1300 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника, сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T14:20

2025-11-01T14:20

2025-11-01T14:20

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли более 1300 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника, сообщает Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны в шести населенных пунктах Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанск и Синельниково.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков.За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак" и пять пикапов.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Веролюбовка, Дроновка, Звановка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 225 военнослужащих, бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр"улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики.Сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики.Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в семи населенных пунктах Запорожской области.ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области и Херсонской области.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 94 084 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 788 танков и других боевых бронированных машин, 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 448 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика