Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
В пятницу в Крыму тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-31T00:01
2025-10-31T00:01
2025-10-30T19:50
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
В Крыму в последний день октября до +21 градуса и без осадков