Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день
В пятницу в Крыму тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.10.2025
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Выше +20: погода в Крыму в последний октябрьский день

В Крыму в последний день октября до +21 градуса и без осадков

00:01 31.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье до +14 градусов, днем +17…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.
Осень в горах
29 октября, 20:05Фотоленты
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
