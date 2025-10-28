Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 28.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251028/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-ostanovili-katera-i-paromy-1150503053.html
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 28.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день

22:41 28.10.2025 (обновлено: 22:45 28.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
Заголовок открываемого материала
